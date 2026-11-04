Así le ha pegado el fenómeno de El Niño en Colombia al precio de la energía: Intensidad es una de las más altas en 30 años

Si bien el país todavía registra fuertes lluvias, el fenómeno de El Niño en Colombia incide en algunos sectores clave de la economía nacional, como lo confirman el Ideam y el Gobierno.
Un informe del equipo de investigaciones de Corficolombiana señala que las sequías y las precipitaciones excesivas ya han afectado los precios de los alimentos y del servicio de electricidad.
El fenómeno de El Niño en Colombia, según el informe, lleva cinco meses y presenta una de las intensidades más elevadas de las últimas tres décadas.
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“Desde mayo, los precios de los energéticos han aumentado 5,5 % y los de los alimentos han subido 2,0 %. En el caso de la electricidad, la menor disponibilidad de agua reduce la generación hidroeléctrica y aumenta la dependencia de fuentes térmicas, más costosas, presionando las tarifas al alza”, se lee en el informe.
Coletazo del fenómeno de El Niño en Colombia: Precios suben
Por su parte, en el caso de los alimentos, las condiciones “climáticas desfavorables afectan la producción y el abastecimiento agrícola, generando presiones adicionales sobre los precios”.
En línea con lo señalado por el Banco de la República, se estima que el fenómeno de El Niño en Colombia será el principal factor de presión inflacionaria durante los próximos seis meses. Además, los nuevos pronósticos de una prolongación hasta mediados del año entrante generan una fuerte incertidumbre sobre el comportamiento del IPC en 2027.
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De esta manera, el fenómeno de El Niño en Colombia también contribuirá a que el Banco mantenga altas las tasas de interés. Solo a partir de la segunda mitad de 2027 se evaluaría la posibilidad de adoptar una política monetaria no restrictiva, siempre y cuando la desaceleración de la inflación sea constante.