Fenómeno de El Niño ya es «muy fuerte»; se están registrando temperaturas excepcionales en el Pacífico

El fenómeno de El Niño sigue intensificándose. Las proyecciones de la Universidad de Columbia señalaron que el evento climático ya es ‘muy fuerte’ y continúa fortaleciéndose. La intensidad llega a tal punto que, la ola de calor iría hasta julio o agosto de 2027.
Las máximas temperaturas y la disminución de las lluvias se presentarían hasta mayo de 2027. El regreso de las precipitaciones, por lo menos en mayor proporción en medio del fenómeno, se presentaría entre abril y junio de 2027.
De esta manera, El Niño iría cediendo hasta finales del primer semestre de ese año. La Universidad de Columbia afirmó que las anomalías en las temperaturas registradas en el Pacífico ecuatorial central-oriental estuvieron por encima de tres grados centígrados por cinco semanas consecutivas.
Lo anterior enciende las alarmas porque el centro académico subrayó la “persistencia excepcional del evento” junto con su “intensidad”.
Para Colombia, las consecuencias del fenómeno serían de gran impacto. El mismo Ministerio de Hacienda ha señalado que el crecimiento económico saldría golpeado, junto con la inflación en alimentos. Sin embargo, todo depende de la duración e intensidad de la ola de calor.
Este evento climático afectaría de manera directa la oferta de alimentos a causa de la falta de agua. La productividad en el sector caería y los costos de producción aumentarían en Colombia. La vulnerabilidad de este mercado se refleja en que 72 % de la agricultura depende del agua lluvia, por lo que tanto los cultivos como la ganadería tienen pocas opciones para amortiguar un déficit hídrico a largo plazo.
El impacto sobre el sector agrícola sería que una reducción de las lluvias haría disminuir las áreas sembradas, lo que tendría como consecuencia pérdidas de cosecha. Estudios de Corficolombiana revelaron que el plátano, la yuca, la caña de azúcar, la papa y el arroz serían los que sufrirían el mayor impacto, ya que tienen una alta representatividad en las áreas sembradas de Colombia.
Pero no solo los productos agropecuarios se verían afectados. En la ganadería, la producción de leche también sufriría afectaciones, habría un aumento de la mortalidad del ganado por desnutrición y por la falta de agua. Por si lo anterior fuera poco, si bajan los niveles del agua y se afectan los ecosistemas, la pesca también sufriría impactos.
A esto hay que sumarle que, las altas temperaturas ocasionan disminución en los embalses, que son clave para el abastecimiento de las hidroeléctricas. Lo anterior hace que haya una mayor necesidad de que las plantas térmicas generen la energía que las hidroeléctricas no están en plena capacidad de producir.
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Pero las térmicas necesitan de gas, que es el energético que Colombia no está produciendo en su totalidad para abastecer su propio consumo, y por ello, tuvo que recurrir a importarlo. Todo esto significa que El Niño u ola de calor tendría grandes impactos sobre el sector energético.
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