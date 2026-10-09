Por el fenómeno de El Niño en Colombia en este mes habría “déficit” de lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) confirmó que, oficialmente, se registra la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, con una intensidad catalogada entre fuerte y muy fuerte.
Según la entidad, los efectos se proyectan hasta el primer semestre de 2027, con especial foco en la disminución de las precipitaciones y el aumento de las temperaturas.
Explica el reporte que, si bien todavía se registran lluvias propias de la temporada en las regiones Caribe, Andina y Pacífica, las proyecciones advierten que el déficit de precipitaciones podría intensificarse a partir de diciembre por el fenómeno de El Niño.
“Este escenario exige una preparación integral para enfrentar simultáneamente los efectos de la sequía, la escasez de agua, los incendios forestales y los riesgos de crecientes súbitas e inundaciones”, se lee en el pronunciamiento.
Se confirmó que el gobierno De la Espriella puso en marcha una respuesta interinstitucional, en el marco de la Directiva Presidencial 03 y la Ley 1523 de 2012, con instrucciones “precisas para que las entidades responsables tengan formulados y activados sus planes de contingencia a más tardar el 30 de noviembre”.
Otras medidas para contener el fenómeno de El Niño en Colombia
Adicionalmente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina las capacidades de respuesta en los territorios y fortalece el monitoreo de incendios forestales mediante herramientas satelitales.
“Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible adelanta acciones para proteger los ecosistemas estratégicos, las fuentes hídricas y las zonas de mayor vulnerabilidad”, se lee en una comunicación de la Presidencia.
Asimismo, por cuenta del fenómeno de El Niño, el Ministerio de Minas y Energía ejecuta un plan de choque orientado a garantizar la seguridad energética del país.
Lo anterior se lleva a cabo por medio del “fortalecimiento de la generación térmica, el respaldo en el suministro de combustibles y la implementación de medidas de eficiencia y ahorro contempladas en el Plan Energía YA”.
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Se confirmó que el objetivo del gobierno De la Espriella es anticiparse a los riesgos, “proteger la vida de los colombianos, garantizar el abastecimiento de agua y energía y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a los efectos del fenómeno de El Niño”.