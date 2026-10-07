Gobierno de la Espriella expide decreto para facilitar operación de plantas térmicas en medio del fenómeno de El Niño

La administración del presidente Abelardo de la Espriella, a través del Ministerio de Minas y Energía, señaló que se expidió el Decreto 1491 del 6 de octubre para tomar acciones preventivas frente al fenómeno de El Niño. Este evento climático va a alcanzar su mayor intensidad, según las previsiones, a finales de 2026, pero se extenderá hasta 2027.
La medida que tomó el Gobierno tiene que ver con el fortalecimiento de la generación térmica para respaldar la oferta en el servicio de energía eléctrica. Las acciones se toman al interior de la iniciativa Plan Energía Ya y lo que se pretende es garantizar el abastecimiento de combustibles para estos proyectos que hacen parte de la generación de electricidad.
“La medida reduce la dependencia de un único proveedor y facilita una respuesta más ágil cuando una contingencia logística pueda afectar el suministro de combustibles a las plantas térmicas”, expresó el Ministerio de Minas y Energía, dirigido por María Nohemi Arboleda.
Con la expedición del decreto, el Ministerio manifestó que las plantas térmicas van a poder abastecerse a través de diferentes agentes y no solo con uno, en caso de que haya caso fortuito o hechos de terceros que sean previamente justificados y de fuerza mayor. De esta manera, el Sistema de Información de Combustibles Líquidos (Sicom) va a habilitar que diferentes agentes tengan capacidad de suministro para las plantas térmicas y que haya trazabilidad y orden en las operaciones y mantenimiento.
Lo anterior propende a que en estas plantas no disminuya la capacidad a causa de un desabastecimiento y que puedan cumplir con la función de respaldar al sistema cuando las condiciones de este lo requieran.
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Debe señalarse que las térmicas cumplen un rol importante para abastecer de energía a Colombia, puesto que en un fenómeno de El Niño o de altas temperaturas se disminuye la capacidad de generación hidroeléctrica por la disminución de los embalses, lo que hace que estas plantas tengan que contribuir con energía al sistema. En su operación ellas generan electricidad con gas, diésel u otros combustibles.
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