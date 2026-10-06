Cuba recibe parte de su energía del socio menos pensado: EE. UU. vende módulos solares a ese país

A pesar del bloqueo que EE. UU. tiene sobre Cuba, datos de Bloomberg señalaron que el país caribeño recurre a fuentes de energía solar de la potencia norteamericana para mantener algunas de sus luces encendidas.
En lo que va de 2026, la isla ha sufrido siete apagones, lo que ha golpeado a su economía, que se apoya en buena medida en el turismo, así como al sector de transporte aéreo, entre otras actividades que son especialmente vulnerables ante la falta de electricidad o de combustibles.
Pero según el portal, en el centro de eventos de La Habana, llamado La Campana, los paneles solares y baterías de respaldo mantuvieron la electricidad durante una fiesta celebrada en ese lugar.
Bloomberg manifestó que, hasta julio de 2026, EE. UU. exportó a Cuba módulos solares que alcanzaron una cifra de US$6,3 millones. Una cifra que representa, a su vez, un alza de 1.070 % frente a los datos de 2025, ya que los envíos de la potencia norteamericana hacia la isla llegaron en ese año a US$538.000.
A la vez, se hizo mención de que, pese a que China es un aliado comercial histórico de Cuba, las exportaciones de ese país han venido cayendo desde finales de julio. El país asiático exportó a Cuba equipos solares por un valor de US$19,5 millones. Pero esto significó un descenso de 83 % frente a las cifras de 2025, según señaló BloombergNEF.
Para septiembre hubo una donación de 5.000 equipos solares de China. Sin embargo, se afirmó que fueron los equipos provenientes de EE. UU. los que se convirtieron en una buena fuente para que parte de la población de ese país cargue teléfonos y se mantenga a flote en materia energética.
Aun así, se hizo mención de que el embargo ha llegado a tales niveles que el mismo viceministro de Asuntos Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossio, tiene electricidad en su casa durante dos o tres horas al día. Sumado a que las presiones del gobierno Trump hicieron que el país no recibiera combustible o productos relacionados.
Es por ello que la energía solar se volvió una fuente importante para ese país. Bloomberg expresó que la isla tiene 144 parques solares que generan 1.418 megavatios, es decir, una quinta parte de la energía del país.
Sin embargo, fuentes estadounidenses del medio mencionado también indicaron que Cuba no tiene los sistemas de almacenamiento necesarios a través de baterías con escala industrial, de tal manera que se guarde parte de la energía que se genera en el día con la luz del sol. A la vez, se hizo mención de que tampoco están integrados de manera óptima a la red eléctrica.
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De esta manera, la mayor parte de los equipos solares que llegan a Cuba no solamente se fabrican en China, sino que también llegan a través de puertos de Texas, Luisiana y Florida, que tienen un rol en dicho mercado. A lo que se añadió que el hecho de que la economía no haya colapsado a falta de energía se debe a que esta está disminuyendo en la misma medida que lo hace su mercado.
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