El mundo de la generación solar no solamente está compuesto por las grandes compañías energéticas, sino que también existen empresas que han ido creciendo a lo largo del tiempo y aportan a la generación a través de proyectos de menor envergadura, pero que cuentan para el abastecimiento energético.
Uno de ellos es el de Eduardo Ospina, cofundador y CEO de Unergy, una compañía fundada en 2020 y que opera con minigranjas solares. En conversación con él, señaló que el objetivo de la empresa es llegar a 2028 con 200 minigranjas a lo largo de Colombia y que las inversiones requeridas, que se obtienen a través de levantamiento de capital, serían de cerca de US$200 millones.
¿Cuántas minigranjas esperan tener al cierre de 2026 o en 2027?
Esperamos que en 2027 logremos superar 100 y estamos esperando que a 2028 sobrepasemos 200. Algo importante es que uno de los planes que tenemos es comenzar a agregar almacenamiento de energía en alguna de las minigranjas que vamos a poner entre esas 200 para responder mejor a las necesidades de la demanda del país.
¿Quieren multiplicar por cuatro su tamaño en 2028?
Sí, así es.
¿Qué inversiones les requeriría esto para lograr esos objetivos?
Aproximadamente US$1 millón por granja. Eso quiere decir que, si lo tomamos acumulado, es un poco más de US$200 millones.
¿Estos US$200 millones para lograr 200 granjas en 2028 vendrán de levantamiento de capital?
Sí, definitivamente estos US$200 millones deben venir de inversionistas que nos acompañan en la operación. Hoy tenemos inversionistas aliados con compromisos en más de US$100 millones y esperamos, con esos inversionistas, crecer hacia US$200 millones.
¿Cuántos proyectos tiene Unergy en Colombia y qué capacidad de generación tienen?
Actualmente, Unergy cuenta con más de 50 proyectos, alrededor de 65 megahertz pico, un poco más de 50 megas nominales. Todo eso en proyectos de generación distribuida, minigranjas. Entonces, aunque no es una capacidad como los grandes activos de generación, es importante en número de activos distribuidos en el país.
¿En qué zonas están distribuidos?
Están distribuidas desde lo más norte, arrancando por La Guajira, César, Bolívar, Sucre, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca y Boyacá.
¿La capacidad de energía de las minigranjas es equivalente a alumbrar cuántos hogares?
Si tomamos un consumo promedio de 180 kilovatios por hogar, logramos suplir un millón de hogares por granja. Eso quiere decir que en total serían alrededor de 50.000 hogares.
¿La empresa tiene apuestas en tener proyectos más grandes o seguirá en minigranjas solares?
El mercado cuenta con un segmento de autoconsumo a gran escala, que es el segmento que arrancó hace varios años. Unergy creó el segmento de minigranjas.
Creemos demasiado en ese segmento, no nos vamos a cambiar, es decir, nos vamos a mantener en ese tipo de activo, que creemos es el que más rápido está creciendo en el mercado en términos de cantidad de proyectos.
¿Cuáles son las medidas que necesita tomar la nueva administración para impulsar las fuentes de energía renovable?
La regulación energética colombiana es bastante buena y se ha creado en diferentes administraciones y políticas. Sin embargo, siempre hay mejoras importantes. Realmente, diría que lo más importante que requieren los proyectos es estabilidad jurídica, es decir, que Colombia, como gobierno y como país, le dé tranquilidad a los inversionistas que vienen entrando a invertir en activos de energía.
Segundo, eficiencia de las entidades del Estado. Normalmente, tenemos procesos que pueden tardar un tiempo importante y que salen más allá de los tiempos normales o que están definidos por la regulación. Creo que lo más importante es agregarles eficiencia a los procesos del Estado en velocidad.
¿Qué proyectos tienen en Valledupar?
En Valledupar se ha creado un ecosistema de generación que va más allá de la energía. Hay espacios alrededor de la energía solar que están en otras actividades productivas, como por ejemplo, ganado pastoreando en las mismas granjas o agricultura. Es la manera en que se le da vida a espacios que son netamente de energía y ahora los hacemos más productivos. Tenemos alrededor de Valledupar más de 15 granas.
¿Cuántos paneles solares debe tener una minigranja?
Tienen más de 2000 paneles, dos hectáreas de terreno.
¿Estas minigranjas abastecen al sistema interconectado o a sectores industriales y de manera individual?
Abastecen directamente a las poblaciones más cercanas, no están hechas para abastecer clientes directamente, como industriales. Alimenta a las poblaciones, pero normalmente la energía se vende en mercado mayorista como las granjas de gran escala, y ahora se activó una nueva regulación, que es la de comunidades energéticas, que permite que se pueda sacar energía a una granja y llevarla directamente al usuario final.
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Entonces, hoy venden en el mercado mayorista directamente a los comercializadores, y prontamente van a vender directamente a los usuarios a través de comunidades energéticas.