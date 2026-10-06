Gobierno de la Espriella presenta “plan de destrabe” para consultas previas: digitalización, control y cierre de decisiones serán clave

Las consultas previas son uno de los dolores de cabeza para la materialización de proyectos en energía, minería, infraestructura, telecomunicaciones, petróleo y gas. Pero, según lo han señalado las mismas empresas, esto no se debe a que sea un mecanismo negativo. Por el contrario, es un derecho fundamental, ya que a través de ellas se integran las comunidades en los proyectos, con la finalidad de que, antes de que se ejecuten, se evalúen medidas de tipo ambiental y social y haya un diálogo entre los diversos actores que van a estar inmersos en las iniciativas.
Sin embargo, este mecanismo, según lo dijo el mismo Ministerio del Interior del Gobierno de Abelardo de la Espriella, dirigido por Rodrigo Lara, no está sistematizado. El funcionario agregó que este procedimiento avanza, pero de manera desorganizada y con información desagregada, por lo cual propuso un “plan de destrabe” y de sistematización en la Dirección Nacional de Consulta Previa.
El objetivo es la digitalización de todos los expedientes represados, que haya una ventanilla única digital y también un responsable por proyecto, junto con unos cronogramas que permitan hacer seguimiento de la consulta previa y que esta no sea un trámite que se extienda de manera indefinida para frenar las iniciativas de inversión en petróleo, telecomunicaciones, gas, electricidad e infraestructura.
Lara ejemplificó la problemática de las consultas previas a través del proyecto Sirius, que es la iniciativa más importante de gas en Colombia y que se ubica en el mar Caribe. El proyecto promete ser un respaldo para la producción local de este recurso en Colombia desde 2030 o 2031.
Según lo manifestó el mismo ministro, este proyecto cuenta con 280 consultas previas, pero no tiene un responsable por dicho proceso. Lo mismo ocurre con otras iniciativas de otros sectores, como el Canal del Dique, manifestó.
“Esas consultas están regadas en 200 contratistas o en 150 contratistas. Cada contratista tiene la información en su computador, porque no existe un expediente digital de cada proceso de consulta previa. Es decir, no hay un sistema de gestión documental”, dijo Lara en un video en sus redes sociales.
Lo anterior tiene como consecuencia que, en el Ministerio del Interior, que es precisamente la entidad encargada de gestionar las consultas previas, no se conozca de manera definitiva cuáles son las consultas que se están tramitando.
“Todo este desorden, que es un desorden conveniente, se presta para la corrupción. Porque todo es subjetivo, todo es discrecional. No hay un responsable por proyecto. Es decir, en este momento el país está esperando que un proyecto tan importante como Sirius pueda avanzar para tener gas, bajar el precio del gas y el precio de la energía. Pero eso no avanza porque aquí hay un desorden conveniente”, dijo.
De esta manera, además de la digitalización, se va a hacer una clasificación de las consultas por sector. A la vez, se hará seguimiento y se identificarán los expedientes que van a estar listos para decisión. Lo anterior se haría en 30 días.
Simultáneamente, se creará para el sector privado una ventanilla digital única. Lo anterior tendría la finalidad de que haya un canal único para la solicitud de consultas previas y licencias ambientales. Debe señalarse que estos dos mecanismos son pasos clave para avanzar en los proyectos.
Otra de las iniciativas propuestas es que tanto la consulta previa como el estudio ambiental arranquen al mismo tiempo, ya que, al ser interdependientes, se ahorrarán pasos en el cronograma si avanzan a la vez.
Frente a la asignación de un funcionario que responda por proyecto, Lara indicó que, con la división por sectores en el trámite de consulta previa, además habría un funcionario que responda por cada una de las iniciativas, de tal manera que haya un responsable por ese proceso.
“Es decir, le vamos a poner a ese señor un cronograma de entrega y el señor se tiene que comprometer con el resultado”, agregó.
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El Ministerio hará seguimiento a través de tableros de control y al cumplimiento de los cronogramas para saber cómo avanzan las consultas, y de esa manera, una parte en el proceso de implementación y entrada en operación de los proyectos.
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