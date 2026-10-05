Gobierno da pasos en eliminar subsidio al diésel para camionetas, carros oficiales y diplomáticos

El Gobierno de Abelardo de la Espriella avanza en el desmonte gradual a los subsidios del ACPM o diésel, los cuales le consumen a la política fiscal billones de pesos al año, en un contexto en el que las finanzas públicas no están en su mejor momento.
La idea que baraja el Ejecutivo es que se equipare el precio local al internacional del combustible para consumo de particulares, vehículos diplomáticos y oficiales. Lo anterior disminuiría la presión en el erario y del mecanismo que utiliza para subsidiar el diésel, el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles (FEPC).
Pero esta idea no comenzó con el Gobierno De la Espriella, sino que desde el gobierno del expresidente Gustavo Petro se viene intentando disminuir los subsidios al diésel. Ahora la nueva administración solicitó el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), con la finalidad de proteger la competencia en el mercado y también al consumidor, pero a la vez, ir avanzando en la adopción de la medida.
En términos generales, la SIC consideró que la medida es viable. Entre los argumentos del gobierno está que este es un subsidio regresivo, es decir, se están utilizando fondos del Presupuesto para financiar planes que no contribuyen de la manera más eficaz a políticas sociales y de alto impacto.
De otro lado, se hizo mención de que el subsidio puede seguir para los transportes públicos colectivos y los de carga, es decir, los camiones que llevan bienes y servicios a lo largo del país, con la finalidad de que no se generen presiones en la canasta familiar.
Lo anterior se debe a que la movilización de bienes y servicios con un diésel más costoso puede trasladar estos precios a los usuarios a través de los alimentos u otro tipo de bienes, lo cual podría generar presiones en la canasta básica. De esta manera, el Ministerio de Minas y Energía, con el visto de la Superintendencia, expresó que se está tomando la decisión con base en “eficiencia económica y sostenibilidad fiscal”.
El ahorro para la nación va a permitir ahorros fiscales directos en el FEPC cercanos a $698.000 millones anuales. Debe recordarse que en Colombia el precio del diésel o ACPM se encuentra por debajo del costo del galón a nivel internacional. Pero esta diferencia la termina pagando el Estado con dinero del presupuesto público. En los últimos días, los precios internacionales del diésel aumentaron a causa del conflicto en Rusia y en Irán.
Entre más se amplíe la brecha por el aumento internacional del precio del diésel, mientras que a nivel local permanece congelado de manera artificial, más presión tiene la política fiscal para estabilizar el costo del combustible.
En cuanto a las recomendaciones, la Superintendencia le dijo al Ministerio de Minas y Energía que aclare cómo se realizará el proceso para el cálculo del ingreso del productor fósil para el diésel, y de esa manera, los agentes tengan la información necesaria para que se cumpla con la reglamentación.
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A la vez, recomendó que debe haber un mecanismo de seguimiento para que se corrija la metodología y se adopte la propuesta. A lo que agregó que el Ministerio de Minas expida un proyecto que esté acompañado con la última versión de la justificación del mismo y que esto sea comunicado a la entidad.
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