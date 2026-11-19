Los resultados de la más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF) de Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) revelaron un cambio en las perspectivas sobre la política monetaria del país.
Luego de que la Junta Directiva del Banco de la República decidiera mantener inalterada la tasa de intervención en 12,25 % durante el mes de noviembre, los analistas ajustaron sus proyecciones a la baja frente a la medición previa.
De cara a la última reunión decisoria del año, programada para el 18 de diciembre de 2026, el consenso del mercado anticipa que la tasa de interés se mantendrá estable en 12,25 %. Esta estimación representa una disminución respecto al 12,50 % que los expertos proyectaban en la encuesta del mes pasado.
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Además, para inicios de 2027, la tasa se situaría en 12,50 %, lo que da cuenta de una expectativa de aumentos por parte de la Junta Directiva. Sin embargo, a 12 meses (noviembre de 2027) estaría en 11,50 %, tras un periodo de flexibilización.
Expectativa de inflación para cierre de año cede levemente
Este cambio en la proyección de tasas ocurre en un contexto en el que la inflación anual de octubre se ubicó en 6,30 %, por debajo del 6,37 % que esperaba el mercado.
Sin embargo, para noviembre, los analistas estiman que el costo de vida se sitúe en 6,53 % (en un rango entre 6,49 % y 6,59 %), por encima del valor registrado el mes pasado.
Aun así, para diciembre, el mercado revisó a la baja su pronóstico y espera ahora que la inflación finalice el año en 6,78 %, una cifra menor frente al 6,87 % proyectado en la edición de octubre.
Pese a este ajuste, las expectativas continúan por fuera del rango meta establecido por el Banco de la República (2 % – 4 %).
Finalmente, a un horizonte de 12 meses (noviembre de 2027), la inflación esperada se ubica en 5,43 %.
Menor dinamismo económico y ajustes en dólar y petróleo
Respecto a la actividad económica, los analistas recortaron sus pronósticos de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 desde el 2,5 % estimado en octubre hasta el 2,3 % en noviembre.
Para 2027, la mediana de crecimiento también disminuyó levemente al situarse en 2,2 % (frente al 2,3 % previo), dentro de un rango entre 2 % y 2,4 %.
En la medición trimestral, las expectativas para el cuarto trimestre de 2026 se redujeron del 2,3 % al 2,2 %, esto luego de que el DANE reportara una expansión económica de apenas el 0,5 % en el tercer trimestre del año.
Por el lado del mercado cambiario, tras cerrar octubre en $3.167 (con una depreciación mensual del 5,2 % y $23 por debajo de lo esperado), los encuestados prevén que el precio del dólar cierre noviembre en una mediana de $3.288 (rango entre $3.249 y $3.320).
Además, para diciembre proyectan una TRM de $3.284, lo que supone un leve aumento frente a los $3.250 previstos en la encuesta de octubre.
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