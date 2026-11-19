Entre las múltiples causas de la alta inflación en el país, el precio de la energía en Colombia, que deben asumir los hogares, genera buena parte de la presión de las últimas semanas y se perfila como un factor determinante para los próximos meses.
Un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala que la inflación anual se aceleraría con fuerza en noviembre, impulsada por los servicios, los alimentos y los energéticos.
Por otra parte, el grupo de bienes ejercería un contrapeso al incremento de la inflación, gracias a la apreciación de la tasa de cambio, que en octubre fue del 18 % anual, además de lo que viene sucediendo con el precio de la energía en Colombia.
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“Mantenemos nuestra proyección de inflación de 6,8 % para el cierre de 2026, con un repunte importante en los dos últimos meses del año, asociado principalmente a los efectos del fenómeno de El Niño sobre la oferta de energía eléctrica, gas y alimentos”, dice el documento.
Presiones por el precio de la energía en Colombia y el coletazo en la inflación
Además, los factores de oferta ya son el principal motor de la inflación, superando a la indexación y a los factores de demanda, al tiempo que los precios de la electricidad aumentaron 7,7 % en lo corrido del año.
Lo anterior, según el análisis, se explica por la menor disponibilidad de agua para la generación hidroeléctrica y la mayor dependencia de fuentes térmicas, más costosas, lo que impulsa las tarifas al alza.
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“A partir de octubre se sumaron presiones adicionales por los precios del gas, en un contexto de mayores necesidades de importación como consecuencia de una demanda creciente por el aumento de las temperaturas y de un rezago en la producción nacional”, concluye el informe de Corficolombiana.