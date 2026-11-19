El arrendamiento se posiciona como una de las principales alternativas de vivienda en Bogotá, ante las dificultades que enfrentan los hogares para acceder a una propiedad. Según la Encuesta Multipropósito 2025 del DANE, el 55,1 % de los hogares urbanos de la capital reside en arriendo o subarriendo, lo que representa más de 1,6 millones de familias. En 2017, este porcentaje se ubicaba en 43,6 %, lo que evidencia un aumento de la participación de esta modalidad habitacional.
La tendencia también refleja cambios en las expectativas de los ciudadanos frente a la compra de vivienda. De acuerdo con la Secretaría Distrital de Planeación, cerca del 66% de las personas que actualmente viven en arriendo no contempla adquirir un inmueble en los próximos dos años, lo que indica que esta alternativa ha dejado de ser exclusivamente temporal para convertirse en una opción de largo plazo.
Las cifras del mercado inmobiliario respaldan este comportamiento. Durante el primer trimestre de 2026, el 58,1 % de las colocaciones de vivienda usada registradas por la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá correspondió a arrendamientos, mientras que el 41,9 % se relacionó con operaciones de venta.
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El acceso a la propiedad también enfrenta obstáculos. La disposición de los bogotanos para comprar vivienda pasó de -29,9 puntos en el primer trimestre a -20,8 en el segundo trimestre de 2026, aunque permaneció en terreno negativo. A nivel nacional, las ventas de vivienda nueva bajaron de 87.067 unidades en el primer semestre de 2025 a 78.423 en el mismo periodo de 2026, una contracción del 9,9 %. Por su parte, los desembolsos de créditos hipotecarios para vivienda nueva disminuyeron 17,8 % entre el primer y segundo trimestre del año.
En materia de cánones, el arriendo efectivo en Bogotá registró un incremento anual del 4,97 % a junio de 2026, inferior a la inflación de la ciudad, que llegó al 5,98 %.
Pese a este comportamiento, encontrar inmuebles que se ajusten a la capacidad económica de los hogares sigue siendo un reto. Entre las dificultades señaladas por los interesados figuran los espacios reducidos y los precios que exceden sus presupuestos. Por ello, la Lonja recomienda acudir a asesoría inmobiliaria para identificar alternativas que respondan a criterios de ubicación, conectividad y costo.
En el marco del Día del Inmobiliario, que se celebra el 20 de noviembre, Lina María Torrado Rojas, presidenta ejecutiva de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, destacó la necesidad de establecer acuerdos transparentes entre propietarios e inquilinos y respetar los límites legales de los incrementos en los cánones.
La directiva también señaló que mantener arrendatarios cumplidos mediante ajustes razonables puede favorecer a los propietarios, al reducir los periodos de vacancia, los costos de comercialización y la incertidumbre asociada a la búsqueda de nuevos ocupantes.
Finalmente, la Lonja reiteró que la profesionalización del sector, el acompañamiento inmobiliario y el equilibrio contractual son elementos clave para fortalecer el mercado de arrendamiento y garantizar condiciones adecuadas para ambas partes.