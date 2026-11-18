A través de la Secretaría de Hacienda, la Alcaldía recordó que el pago de un importante impuesto en Bogotá está próximo a vencerse, por lo que los contribuyentes deben tener muy presente las fechas límite para pagar y declarar.
El gravamen se cobra a los agentes retenedores del impuesto de Industria y Comercio (ICA), quienes tienen hasta el próximo viernes 20 de noviembre para declarar y pagar las retenciones correspondientes al quinto bimestre de 2026.
La Secretaría de Hacienda invita a cumplir con este impuesto en Bogotá dentro del plazo establecido para evitar sanciones e intereses, y así garantizar que los recursos recaudados anticipadamente ingresen de manera oportuna a las finanzas.
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“Es importante que los agentes retenedores revisen con anticipación la información correspondiente y realicen la declaración y el pago dentro del plazo establecido. Cumplir oportunamente evita sanciones e intereses y permite que estos recursos ingresen a las finanzas de Bogotá”, señaló el director de Impuestos, Pablo Verástegui.
Lo importante de pagar este impuesto en Bogotá
Recuerda la Alcaldía que la retención del ICA es un mecanismo que permite recaudar anticipadamente una parte del impuesto de Industria y Comercio.
“Los agentes retenedores descuentan el valor correspondiente al momento de realizar determinados pagos o abonos en cuenta y posteriormente deben declararlo y transferirlo a la ciudad”, dijo la entidad sobre este impuesto en Bogotá.
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Entre los responsables de este impuesto se encuentran entidades de derecho público, los grandes contribuyentes definidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), las personas o entidades designadas como agentes retenedores y los intermediarios o terceros que intervengan en operaciones en las que se genere la retención.