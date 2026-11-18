Encontrar oportunidades para pagar menos impuestos o recuperar parte del dinero invertido es una de las búsquedas frecuentes de los contribuyentes en Colombia. Estos beneficios pueden representar un alivio importante para el bolsillo, especialmente cuando se trata de compras de alto valor, como un vehículo. Sin embargo, no todos los propietarios conocen los incentivos tributarios que contempla la legislación ni los pasos que deben cumplir para solicitarlos.
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Uno de esos beneficios está dirigido a quienes compraron carros eléctricos e híbridos en Colombia. La normativa permite acceder a una devolución del IVA y a una deducción en la declaración de renta, pero existe una fecha que los propietarios deben tener presente: el 15 de diciembre de 2026 vence el plazo para solicitar ante la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) el certificado necesario para iniciar el trámite ante la DIAN.
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La oportunidad puede representar varios millones de pesos. Por ejemplo, para un vehículo eléctrico cuyo valor sea de $140 millones, el beneficio asociado al IVA puede llegar a unos $7 millones, sin contar el alivio tributario que puede obtenerse mediante la deducción en renta.
El calendario está definido por la Resolución UPME 563 de 2026. Quienes no radiquen la solicitud antes del cierre deberán esperar hasta el 1 de febrero de 2027, cuando se reabra el periodo para presentar los documentos.
¿Cómo recuperar hasta $7 millones en la DIAN por comprar un carro eléctrico o híbrido?
Los incentivos están contemplados en la Ley 1715 de 2014 y buscan promover inversiones relacionadas con fuentes no convencionales de energía, entre ellas la movilidad eléctrica.
El primer beneficio consiste en una devolución del IVA equivalente al 5 % del valor del vehículo. Esto significa que, en un carro de $140 millones, el monto puede representar aproximadamente $7 millones para su propietario.
A este incentivo se suma una deducción en el impuesto de renta equivalente al 50 % de la inversión, que puede distribuirse durante un periodo de hasta 15 años. En términos sencillos, este mecanismo permite descontar parte de la inversión de la base sobre la cual se calcula el impuesto de renta, de acuerdo con las condiciones aplicables.
Es importante diferenciar ambos beneficios: la devolución del IVA representa un dinero que puede recuperarse mediante el procedimiento correspondiente ante la DIAN, mientras que la deducción en renta reduce la base gravable y su efecto depende de la situación tributaria de cada contribuyente.
No todos los vehículos electrificados pueden acceder a estos incentivos. La medida aplica para vehículos eléctricos e híbridos completos, pero excluye a los híbridos ligeros, conocidos como mild hybrid. Por eso, antes de iniciar el trámite, los propietarios deben verificar si la referencia de su carro está habilitada.
El 15 de diciembre vence el plazo para solicitar el certificado ante la UPME
El procedimiento tiene dos etapas. La primera consiste en solicitar ante la UPME el certificado que acredita que el vehículo cumple las condiciones para acceder a los incentivos. La segunda corresponde a la gestión del beneficio tributario ante la DIAN.
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La Resolución UPME 563 de 2026 establece que las solicitudes pueden radicarse cada año entre el 1 de febrero y el 15 de diciembre. Por eso, quienes no alcancen a presentar la documentación antes de la fecha límite tendrán que esperar hasta febrero de 2027 para retomar el proceso.
Julián Delgado, gerente de CertiVeh, plataforma colombiana especializada en este trámite, explicó que una de las dificultades es que muchos propietarios desconocen los beneficios o creen que tienen más tiempo para reclamarlos.
“El calendario se juega en dos frentes, la ventana de la UPME y la cita con la DIAN. Quien radique después del 15 de diciembre no pierde el beneficio, pero sí tendrá que esperar varios meses más para recibir una respuesta de la DIAN y, a partir de ahí, recibir ese dinero de vuelta”, explicó Delgado.
Esto significa que el cierre de diciembre no elimina el derecho al incentivo para quienes ya compraron un vehículo que cumple los requisitos. Lo que ocurre es que se interrumpe temporalmente la posibilidad de iniciar la solicitud del certificado ante la UPME.
El interés por estos incentivos crece a medida que aumenta la venta de vehículos electrificados en Colombia. Actualmente, cuatro de cada 10 carros nuevos comercializados en el país son eléctricos o híbridos.
Según cifras de Fenalco y la ANDI citadas por CertiVeh, durante 2026 se han matriculado más de 44.000 vehículos eléctricos. Pese al crecimiento de este mercado, una parte de los compradores todavía no habría aprovechado los beneficios tributarios disponibles.
Las estimaciones del RUNT y de las solicitudes presentadas ante la UPME desde 2022 apuntan a que más de 40.000 propietarios no han reclamado estos incentivos.
El comportamiento de las solicitudes muestra, además, un aumento significativo durante el último año. En 2026, la UPME ha recibido más de 34.000 solicitudes de certificados para vehículos, frente a cerca de 1.700 radicadas entre 2022 y 2025.
De acuerdo con Delgado, el desconocimiento y la percepción de que el procedimiento es complejo han limitado el aprovechamiento de estos beneficios. La compañía señala que ha gestionado más de 450 trámites y habilitado cerca de $39.000 millones en beneficios tributarios.
¿Qué pasa si el propietario vende el carro después de recibir la devolución?
Entre las dudas que tienen los compradores también aparecen las consecuencias de vender el vehículo después de solicitar los incentivos. Delgado explicó que existen dos creencias que han frenado a algunos propietarios. La primera es que deben devolver el IVA si venden el carro y la segunda, que solicitar el beneficio puede ponerlos bajo mayor vigilancia de la DIAN.
“Hay dos creencias que frenan a mucha gente. La primera es que si venden el carro tienen que devolver el IVA, y la DIAN ya confirmó que no es así. La segunda es que pedir la devolución los pone en la mira de la entidad, cuando en realidad es un trámite totalmente respaldado por la legislación colombiana”, afirmó el gerente de CertiVeh.
Por tanto, según la explicación de la compañía, vender posteriormente el vehículo no implica automáticamente tener que reintegrar el IVA recibido. Se trata de un incentivo previsto en la legislación, no de un beneficio irregular. En todo caso, los propietarios deben cumplir los requisitos y procedimientos establecidos por las autoridades tributarias.
Congreso discute un posible cambio en el IVA para estos vehículos
La fecha límite de diciembre cobra importancia adicional porque el Congreso discute el proyecto de Ley de Rescate Económico, identificado como Proyecto de Ley 477 de 2026.
La iniciativa propone modificar el tratamiento del IVA para estos vehículos y elevarlo del 5 % al 19 %. El Gobierno busca que el proyecto sea aprobado antes del 16 de diciembre de 2026, un día después del cierre del periodo de solicitudes ante la UPME.
Se trata de una propuesta legislativa que todavía debe surtir su trámite y no de un cambio que ya esté vigente. Por eso, los beneficios actuales deben entenderse conforme a las reglas que se encuentran en aplicación mientras se define el texto final de la iniciativa.
¿Cómo saber si un carro puede acceder a la devolución del IVA?
Los propietarios pueden consultar si su vehículo cumple las condiciones revisando el directorio de modelos habilitados, que incluye 498 referencias de 62 marcas.
La consulta está disponible en el portal de CertiVeh: certiveh.co. Allí pueden verificar si el modelo aparece dentro de las referencias que pueden acceder a la certificación.
Si el vehículo cumple los requisitos, el propietario debe tener presente que el primer paso es presentar la solicitud ante la UPME antes del 15 de diciembre. Una vez obtenido el certificado, podrá continuar con el trámite ante la DIAN para solicitar la devolución del IVA y gestionar la deducción en renta.
En Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, la DIAN exige cita previa para adelantar la devolución del IVA. De acuerdo con los casos gestionados por CertiVeh, los tiempos de espera superan los 20 días en Bogotá y pueden llegar a entre dos y tres meses en Medellín.
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Por esa razón, la recomendación es no dejar la gestión para los últimos días. Aunque quienes no alcancen a presentar la solicitud en diciembre podrán retomarla en febrero de 2027, tendrán que esperar a que se reabra el calendario y avanzar después con el procedimiento ante la autoridad tributaria.