La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales aprobó el cronograma para definir el incremento del salario mínimo de 2027, con el que el Gobierno Nacional, los empresarios y las centrales obreras iniciarán las discusiones.
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La hoja de ruta, presidida por la ministra del Trabajo, Natalia López, contempla el inicio de las sesiones técnicas el próximo 26 de noviembre, con la Subcomisión de Productividad. Un día después, el 27 de noviembre, comenzarán formalmente las jornadas de negociación.
Uno de los puntos centrales del calendario será el 9 de diciembre, cuando se analizarán los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas del país, con información del DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.
Posteriormente, el 10 de diciembre, las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los representantes de los empleadores presentarán sus propuestas de incremento salarial.
A partir de ese momento se desarrollarán las jornadas de deliberación para intentar alcanzar un acuerdo. El primer plazo legal para lograrlo será el 15 de diciembre, de acuerdo con lo establecido en la Ley 278 de 1996.
Durante la instalación de la Comisión, sus integrantes también plantearon ampliar los espacios de diálogo en las regiones, con el propósito de conocer las condiciones laborales y económicas de los territorios.
“Al Gobierno Nacional le ilusiona, sueña y ese es el propósito con la instalación de esta comisión el día de hoy, lograr un acuerdo que nos permita, a pesar de las diferencias, llegar a ese punto de encuentro y es sacar el país adelante”, manifestó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.
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