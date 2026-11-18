Terpel, a través de Terpel Sunex, desarrollará un proyecto de autogeneración solar con almacenamiento en baterías para atender las necesidades energéticas de Sucroal, una iniciativa que integrará una planta fotovoltaica de cerca de 13,6 megavatio pico y un sistema de almacenamiento de 18 megavatio-hora.
El proyecto contará con más de 19.000 módulos solares y tendrá una generación estimada de 22 gigavatio-hora al año, equivalente al consumo eléctrico anual de más de 10.000 hogares.
La iniciativa busca combinar la generación de energía renovable con su almacenamiento y gestión, de manera que la electricidad producida durante las horas de mayor radiación pueda atender directamente la demanda de Sucroal y los excedentes puedan almacenarse para que puedan ser utilizados posteriormente.
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Esta tecnología permitirá aprovechar la generación solar y responder a las necesidades de una operación industrial continua, cuya demanda energética se mantiene incluso cuando deja de haber radiación solar.
En ese sentido, esto introduce mayor flexibilidad en la gestión energética y permite aprovechar mejor una fuente renovable.
¿Qué es Sucroal?
Sucroal es una compañía de la industria química y biotecnológica del Valle del Cauca (Palmira) que cuenta con socios estratégicos como los ingenios azucareros. Su portafolio incluye productos para diferentes segmentos, entre ellos pinturas, tintas y adhesivos, además de vinagre para alimentos, salsas y conservantes.
La compañía también produce alcoholes para cosméticos, higiene y salud, ácidos cítricos, citratos, plastificantes y ácido acético para procesos industriales. Asimismo, cuenta con productos especializados para los sectores agropecuario y de nutrición animal.
Entre sus clientes se encuentran compañías como Nestlé, Grupo Argos, Johnson & Johnson, Unilever, Colgate y PepsiCo.
Con el desarrollo de la granja solar, Sucroal busca sustituir cerca de 40 % de la energía eléctrica que actualmente compra de la red. Según lo previsto, esta iniciativa le permitiría generar ahorros de entre $3.000 millones y $4.000 millones anuales.
Además, el proyecto contribuiría a reducir más de 8.400 toneladas de dióxido de carbono al año y a fortalecer la diversificación de las fuentes de energía eléctrica utilizadas por la compañía.
¿Cómo funcionará la alianza entre Terpel y Sucroal?
La iniciativa se desarrollará bajo un modelo de contrato de compraventa de energía (PPA), mediante el cual Terpel realizará la inversión y suministrará la electricidad generada, por lo que Sucroal no tendrá que asumir la inversión inicial necesaria para desarrollar esta infraestructura.
A través de Terpel Sunex, la compañía aportará las capacidades técnicas, financieras y operativas para estructurar el proyecto, mientras que Sucroal incorporará a su operación una solución diseñada de acuerdo con sus necesidades de consumo.
Para Terpel, la iniciativa representa un avance en el desarrollo de soluciones energéticas que integran generación, almacenamiento y gestión de electricidad para grandes consumidores industriales.
Además, permitirá fortalecer sus capacidades para estructurar, financiar, construir y operar proyectos de mayor complejidad, en un escenario en el que el almacenamiento de energía adquiere relevancia para complementar la generación renovable.
La compañía considera que este tipo de infraestructura también puede contribuir al desarrollo de capacidades técnicas en Colombia y a la incorporación de nuevas tecnologías en el sector productivo.
Con este proyecto, la alianza entre Terpel y Sucroal busca avanzar en la incorporación de energías renovables a las operaciones industriales, mediante un modelo que combina inversión privada, infraestructura energética y almacenamiento.
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Óscar Bravo, presidente de Terpel, manifestó que la empresa no solo se mueve en el mercado de combustibles y de tiendas de conveniencia, sino que la iniciativa con Sucroal apunta al objetivo de la compañía en 2035: tener un portafolio en combustibles, tiendas de conveniencia y energía renovable.
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