El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, confirmó este miércoles ante el Congreso que ya no va el IVA de 19 % a medicinas prepagadas ni ningún otro seguro de salud. “Tenemos diferentes opciones y alternativas que vamos a presentar las próximas semanas al Congreso”, indicó el titular de la cartera.
Según lo manifestado por el funcionario en las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado, este cambio se sumará al no cobro de dicho impuesto a los alimentos o agroinsumos, que fue anunciado hace unos días por el presidente Abelardo de la Espriella.
Lo que sí se gravará con IVA serán las importaciones de productos con un valor inferior a US$200 (minimis) ingresadas mediante plataformas virtuales como Amazon o Temu. También se mantendrá un proyecto piloto para avanzar tecnológicamente en el cobro personalizado del IVA.
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De otro lado, el funcionario confirmó que se mantiene la reducción de exenciones del impuesto de renta para personas naturales, así como la ampliación de la base para que más ciudadanos paguen este gravamen (desde ingresos de $5,5 millones).
Lo anterior irá de la mano con mantener la tarifa de renta de las empresas en 35 %, con lo cual esta no bajaría al 31 % como se propuso inicialmente en el articulado.
El ministro detalló que de un margen recortable identificado de $83,1 billones en el presupuesto, la ley busca un recorte efectivo de $23,7 billones. Aquí se contempla la reducción del 50 % de las Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) y del 20 % en gastos de personal (excluyendo a las fuerzas armadas y de seguridad), con un ahorro proyectado de $11 billones, así como la eliminación o racionalización de 189 transferencias y fusión o supresión de entidades públicas duplicadas.
Además, el Gobierno estima probable una reducción del gasto operativo en aproximadamente $8 billones anuales hasta 2030 y una mejor focalización de subsidios.
En su intervención ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República, Gómez Martínez expuso el diagnóstico económico del país y los ejes centrales del proyecto de ley de rescate económico y consolidación fiscal, cuyo objetivo central de la ley es estabilizar la deuda pública (detener su crecimiento) y permitir la recuperación del crecimiento económico.
Y recordó que para el año 2027, las necesidades de financiamiento de la Nación ascenderán a un rango entre US$25.000 millones y US$26.000 millones, cifra sin precedentes frente a los US$5.000 millones de dólares que el país suele solicitar en un año normal.