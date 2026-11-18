El ministro de Hacienda del gobierno De la Espriella, Miguel Gómez, explicó una serie de planes piloto que se quieren implementar para revisar, entre otros aspectos, cómo se está aplicando el IVA en Colombia.
De acuerdo con el funcionario, existen herramientas que podrían generar cobros puntuales a las personas que, por sus ingresos, pueden asumir un incremento o nuevos cobros de este tributo.
El cobro al que se refiere Gómez con el IVA en Colombia se centraría, entre otros aspectos, en la realidad económica de los ciudadanos para no afectar su poder adquisitivo.
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“Queremos mantener simultáneamente un piloto que nos permita ir avanzando tecnológicamente en la posibilidad de un cobro personalizado del IVA”, dijo el ministro de Hacienda ante el Congreso.
Lo que cambiaría el gobierno De la Espriella para el IVA en Colombia
La idea es que, como ya no se buscará aumentar el IVA en Colombia mediante la Ley Rescate y la reforma tributaria, se buscaría excluir con este mecanismo a aquellos que no deben recibir el beneficio de la exención.
Adicionalmente, esta herramienta evitaría que el Gobierno tenga que implementar mecanismos de compensación para devolverles el IVA a los hogares de menores ingresos que hoy deben asumir esa carga impositiva.
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La propuesta hará entonces parte del proyecto de ley del que se espera su ponencia, para primer debate, al finalizar la semana entrante.