Metro de Bogotá tiene lío grande que retrasaría su funcionamiento: Galán explicó las razones

La primera línea del Metro de Bogotá registra un avance del 84 %. No obstante, el proyecto atraviesa una de las etapas más complejas de su construcción, debido a que ahora debe garantizarse la integración de todos los componentes de la infraestructura, entre ellos el viaducto, las redes de servicios públicos, el espacio público, las estaciones y los trenes.
Así lo explicó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en X, donde señaló que esta fase requiere coordinar los diferentes sistemas que se han desarrollado de manera paralela para garantizar su funcionamiento conjunto.
El mandatario también se refirió a las dificultades relacionadas con la disponibilidad de trabajadores en el proyecto. Según indicó, ha hecho llamados al concesionario Metro Línea 1, responsable de la construcción, para que fortalezca su personal y permita acelerar las actividades pendientes.
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Galán explicó que la falta de trabajadores suficientes puede afectar el ritmo de ejecución de las estaciones, especialmente en las labores de acabados. Además, señaló que se necesita personal para avanzar simultáneamente en las distintas estructuras, los cuartos técnicos y la integración de los sistemas de comunicación.
¿Qué retos que afectan el cronograma del Metro de Bogotá?
El alcalde identificó dos situaciones que han representado dificultades para el desarrollo de la obra. La primera está relacionada con la estación 16, particularmente con su edificio oriental, ubicado en el sector de El Lago.
En este punto se presentaron inconvenientes durante los trabajos de cimentación debido a las características del terreno, compuesto por suelos blandos que dificultaron las intervenciones. De acuerdo con Galán, ya se estableció una ruta de solución y los trabajos correspondientes están en marcha. Sin embargo, reconoció que esta situación tuvo repercusiones en el cronograma.
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El segundo desafío corresponde a las redes de servicios públicos. Cuando se estructuró el proyecto, se contempló inicialmente la renovación de 130 kilómetros de estas redes. No obstante, durante el desarrollo de las obras se identificó que la intervención necesaria alcanza los 320 kilómetros, es decir, casi 2,5 veces más de lo previsto.
Esta diferencia implica mayores necesidades de tiempo y recursos, además de afectar las intervenciones en el espacio público, que dependen de que primero se resuelvan los trabajos relacionados con las redes.
El alcalde aseguró que ya se consiguieron los recursos necesarios y que existe una hoja de ruta para atender ambas necesidades. Finalmente, sostuvo que el proyecto ha enfrentado diferentes dificultades y que la prioridad de la Administración distrital es encontrar soluciones para garantizar su avance.