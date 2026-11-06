Línea 3 del metro de Bogotá ya tiene recorrido definido: conectará con Soacha y tendrá 18 estaciones

La línea 3 del metro de Bogotá tendrá 18 estaciones, será subterránea y se extenderá hasta Soacha, municipio que contará con tres paradas. El proyecto avanza en estudios de factibilidad y busca asegurar su financiación en 2027.
La Empresa Metro de Bogotá dio a conocer cuál será la alternativa de alineamiento seleccionada para la línea 3 del sistema, que conectará el norte de la capital con el suroccidente y llegará hasta el municipio de Soacha, en Cundinamarca.
Javier Flechas, gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos, explicó que el trazado ya tiene definiciones sobre su recorrido, tipología y número de estaciones, mientras avanzan los estudios de ingeniería necesarios para estructurar el proyecto.
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La línea tendrá una longitud aproximada de 24,9 kilómetros y contará con 18 estaciones, de las cuales tres estarán ubicadas en Soacha. También tendrá un patio-taller con capacidad para 32 trenes y un ramal técnico de aproximadamente 1,5 kilómetros para conectar la última estación con las instalaciones de mantenimiento.
Una de las características principales del proyecto es que será completamente subterráneo y operará con tecnología de monorriel o monotubo.
La línea 3 también tendrá conexiones con otros proyectos de transporte de la ciudad. Según explicó Flechas, el trazado permitirá integrarse con las líneas 1, 2 y 4 del metro, así como con el Regiotram del Norte y Occidente.
El funcionario destacó que esta sería la primera línea de metro regional, debido a que su recorrido llegará hasta Soacha y contará con la participación de la Gobernación de Cundinamarca, la Región Metropolitana y la Agencia Regional de Movilidad.
¿Cuándo comenzaría la construcción de la línea 3 del metro de Bogotá?
En cuanto al cronograma, Flechas señaló que en agosto de 2026 se cumplió el primer hito del proyecto, con la definición del trazado, la tipología subterránea y el número de estaciones, después de los estudios de demanda realizados para la visión de red de transporte 2052.
Actualmente, la Empresa Metro de Bogotá adelanta los estudios de factibilidad e ingeniería junto con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN).
La meta es que en mayo de 2027 se radique ante el Ministerio de Transporte la solicitud de aval técnico. Posteriormente, el proyecto deberá obtener el aval fiscal para avanzar hacia su financiación.
De acuerdo con el cronograma presentado, en diciembre de 2027 se buscaría suscribir el convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales participantes.
La propuesta contempla que la Nación aporte el 70 % de los recursos y el 30 % restante sea asumido por las entidades territoriales.
Una vez se concrete este acuerdo, se avanzaría en la estructuración de la licitación internacional para que empresas del mercado ferroviario puedan presentar sus propuestas y competir por la ejecución del proyecto.