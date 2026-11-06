Dólar en Colombia arranca al alza en medio de fuertes caídas de bolsas mundiales

El dólar en Colombia arranca sesiones en los $3.232, lo que son $12 más cuando se compara con el cierre de la jornada anterior.
De momento, el valor mínimo de la moneda estadounidense toca los $3.232, mientras que el valor máximo llega hasta los $3.241.
Con esto, el dólar en Colombia alcanza un precio promedio del orden de los $3.236, lo que son $8 más frente a la tasa representativa del mercado dada a conocer por la Superintendencia Financiera.
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En el plano local, al dólar lo condiciona lo que sea la reunión entre el presidente Abelardo de la Espriella con los miembros de las comisiones económicas del Congreso, en la que se va a discutir el futuro de la ley rescate.
Lo otro que mueve al dólar en Colombia
Insiste el Gobierno en la necesidad de que el proyecto de ley sea aprobado este mismo año, toda vez que hay un alto riesgo de no poder pagar los compromisos externos durante el 2027.
Del lado internacional, el dólar en Colombia sigue fuertemente condicionado por lo que pasa con las tecnológicas y las fuertes caídas en mercados internacionales.
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El control de los demócratas en el legislativo de Estados Unidos genera incertidumbre sobre nuevas, y más duras, medidas de regulación, lo que limitaría la capacidad de inversión de estas firmas.
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