Desde esta fecha aplicarían todos los cambios de la Ley Rescate, incluidas las subidas de IVA, que propone el gobierno De la Espriella

El gobierno De la Espriella envió un mensaje de urgencia al Congreso para que la Ley Rescate sea aprobada en el menor tiempo posible. A juicio del ejecutivo, el país requiere las modificaciones en el más corto plazo, pues las presiones fiscales son muy complejas de atender.
José Manuel Restrepo, vicepresidente del Gobierno, dijo que, en caso de que el Congreso desestime la propuesta, el país podría enfrentar un alto riesgo de default, lo que le impediría pagar sus compromisos con la banca internacional.
Con esto como base, el gobierno De la Espriella apunta a que, en los próximos días, el legislativo empiece a discutir el documento. Además, el presidente se reunirá con miembros de las comisiones económicas del Congreso, encargadas de iniciar el proceso.
Fechas en las que se aplicarían los cambios de la Ley Rescate del gobierno De la Espriella
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1. Vigencia 2026 (Medidas inmediatas y regularización)
- Emisión de Bonos de Valor Constante (BVC): Comienza el respaldo del Gobierno al esquema de cobertura por el deslizamiento del salario mínimo en pensiones
- Ajuste en contratación estatal (OPS): Se inicia la reducción proyectada del 50 % en los costos asociados a contratos de prestación de servicios para el período 2026–2027
- Alivios tributarios y facilidades de pago: Aplica la regularización transitoria de sanciones e intereses en obligaciones administradas por la DIAN para deudas acumuladas
2. Vigencia 2027 (Nuevos gravámenes digitales, importaciones y fondos)
- IVA a importaciones de bajo valor (compras internacionales): Entra en vigor el IVA del 19 % para envíos postales de US$200 o menos (compras en plataformas como Temu o Shein)
- Plataformas digitales y servicios en la nube: Comienza a cobrarse el IVA del 19 % a licencias de software, hosting y apuestas/juegos de suerte y azar por internet
- Normalización tributaria: Se establece el impuesto complementario de normalización para activos omitidos o pasivos inexistentes correspondiente al año gravable 2027
- Transición pensional al FAPC: A partir del 1 de abril de 2027 queda habilitada legalmente la transferencia de saldos al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo
- Anticipo de EfectIVA: En diciembre de 2027 se girará un anticipo de devolución del IVA a los hogares vulnerables antes del inicio pleno de la ampliación de la base gravable
3. Vigencia 2028 (Puesta en marcha del gran paquete tributario y de IVA)
- Entrada en vigor general del IVA (1 de enero de 2028): Implementación definitiva del paso a la tarifa general del 19 % para equipos tecnológicos (celulares, televisores), vehículos híbridos/eléctricos y bienes no esenciales
- Ganancias ocasionales (30 %): Entra a regir la nueva tarifa del 30 % para premios de loterías, rifas y apuestas
- Impuesto a la renta de personas naturales: Aplica la eliminación de exenciones especiales para altos servidores públicos (magistrados, rectores) e incrementos progresivos en renta
- Ejecución del ajuste del 20 % en la masa salarial del Estado (excluyendo la fuerza pública)
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El monto que pretende recaudar y ahorrar el gobierno De la Espriella con esta Ley Rescate varía entre $50 y $90 billones, dependiendo de lo que el legislativo termine aprobando.