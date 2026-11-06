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Se suman voces que apoyan aumento del IVA en Colombia a quienes más pueden pagar

El cobro del IVA en Colombia cambiaría radicalmente con la propuesta de Ley Rescate del Gobierno.

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cobro del iva en colombia a compras
Imagen: Generada con IA de ChatGPT

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Un análisis de Fedesarrollo sobre la Ley Rescate, dada a conocer por el gobierno De la Espriella, muestra cuáles podrían ser los efectos más importantes de medidas como la del IVA, que gravaría varios productos y servicios de la economía nacional.

Este apartado del proyecto es uno de los más importantes, toda vez que constituye buena parte del recaudo que el ejecutivo quiere mejorar desde el lado de la carga tributaria, además de las modificaciones sobre la renta de personas naturales.

iva cafe gobierno de la espriella
Imágenes: Presidencia y Gemini

Fedesarrollo señala que, en lo que respecta a la estructura del IVA en Colombia, el país tiene una gran cantidad de productos que no pagan la tarifa general del 19 %, lo que reduce el recaudo del Gobierno en cerca del 6 % del PIB.

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“Esto se traduce en un enorme sacrificio de recursos, si se considera que el déficit que hoy nos preocupa es del 9 % del PIB. Una buena parte de ese menor recaudo se concentra en los sectores de mayores ingresos”, señala el informe del tanque de pensamiento.

Más expectativas sobre el IVA en Colombia y cambios en la Ley Rescate

Agrega el documento que la propuesta de ampliar el número de productos que pagan la tarifa del 19 %, complementada con un conjunto de mecanismos de devolución y compensación, tiene como objetivo incrementar el recaudo en cerca del 1 % del PIB, sin afectar a los sectores más pobres y vulnerables.

“La propuesta del Gobierno es cautelosa y servirá como piloto para implementar la mecánica de devoluciones a la medida, con un tope”, añade Fedesarrollo sobre los cambios propuestos por el Gobierno para el IVA en Colombia.

Devolución del IVA podría llegar a $300.000 al mes con la &apos;ley de rescate&apos; del gobierno De la Espriella: hay un requisito clave
Devolución del IVA podría llegar a $300.000 al mes con la ‘ley de rescate’ del gobierno De la Espriella: hay un requisito clave. Collage Valora Analitik

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Fedesarrollo finaliza sugiriendo que se exploren también “mecanismos que permitan sustituir las devoluciones por exclusiones de pago, algo que protegería de manera más inmediata la caja de los más pobres”.

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