Premercado | Mercados mundiales reaccionan a desplome de Wall Street por acciones tecnológicas y de IA

Bolsas de Asia-Pacífico
Las bolsas asiáticas se desplomaron el viernes, con Japón y Corea del Sur liderando una amplia oleada de ventas regional, mientras los inversores se deshacían de valores tecnológicos en medio de las crecientes preocupaciones en torno a que la inversión en inteligencia artificial podría resentirse tras las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.
El Kospi de Corea del Sur cerró con una caída del 6 % tras llegar a desplomarse hasta un 8,8 %, situándose en los 4.911,28 puntos —su nivel más bajo desde principios de febrero—. La Bolsa de Corea activó un cortocircuito de 20 minutos tras una caída del 8 %, suspendiendo temporalmente la negociación de acciones y derivados.
El Nikkei 225 de Japón cerró con una caída del 6 %, situando al índice de referencia más de un 20 % por debajo de su máximo histórico de junio y adentrándolo en territorio de mercado bajista. El índice en general Topix de Japón también cayó cerca de un 6 %.
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Por otra parte, en Asia, el índice Taiwan Weighted, de fuerte componente tecnológico, cayó un 4,5 %. Las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co retrocedieron un 4,8 %.
El Shanghai Composite de China cayó un 1,1 %, mientras que el índice de referencia Shanghai Shenzhen CSI 300 descendió un 1,4 %. El índice Hang Seng de Hong Kong también cayó un 1,2 %.
Mercados de Europa
Las acciones europeas cayeron, arrastradas por un fuerte retroceso en los valores tecnológicos tras la violenta caída nocturna en Wall Street que hundió al Nasdaq en territorio de corrección.
El descenso del Stoxx 600 recortó una racha que había sido bastante positiva, y las pérdidas del viernes borraron todas sus ganancias semanales.
Cayó un 1,6 % en la jornada, su peor caída desde julio. El DAX alemán bajó un 1,7 %, el CAC 40 francés retrocedió un 1,4 %, el IBEX 35 español cayó un 1%, mientras que el FTSE 100 de Londres perdió un 1,5 %.
La caída del viernes estuvo impulsada casi en su totalidad por las fuertes pérdidas en los valores europeos de semiconductores y software, que siguieron la agresiva ola de reducción de riesgo originada en Wall Street.
ASML Holding y Prosus cayeron más de un 1 % cada una, mientras que Capgemini y SAP bajaron un 2 % y un 0,9 % respectivamente.
A pesar del retroceso liderado por la tecnología del viernes, el mercado europeo en general mantuvo una base subyacente sólida, apuntalada por una resistente temporada de presentación de resultados empresariales del tercer trimestre que ha alcanzado su punto intermedio.
Mercados de EE. UU. y América
Los futuros se mantuvieron nerviosos después de que Wall Street sufriera su peor jornada en casi 19 meses el jueves, golpeado principalmente por un importante derrumbe en las acciones tecnológicas y de inteligencia artificial de mayor vuelo.
Los fabricantes de chips fueron, con diferencia, los más afectados, con el índice Philadelphia Semiconductor cayendo un 12,25 % en la jornada. Nvidia Corporation, que recientemente cedió su título de empresa cotizada más valiosa del mundo, se desplomó casi un 10 % el jueves, mientras que su rival AMD cayó un 17 %.
Microsoft Corporation, Meta Platforms Inc, Amazon.com Inc y Alphabet Inc, todas ellas con una gran exposición al gasto en centros de datos, cayeron entre un 2 % y un 4 %, y Apple, fabricante del iPhone, tuvo un comportamiento relativamente mejor con una caída del 1,5 %.
Más allá del desplome de la IA, la atención del viernes se centrará de lleno en los datos laborales clave que probablemente influirán en los planes de la Reserva Federal respecto a los tipos de interés.
Las nóminas no agrícolas de septiembre se publicarán el viernes por la mañana, y se espera que muestren una aceleración en la creación de empleo respecto al mes anterior.
Petróleo y materias primas
Los precios del petróleo bajaron, en camino a registrar fuertes pérdidas semanales, ya que los inversores reevaluaron las perspectivas de la guerra entre EE. UU. e Israel contra Irán.
Los futuros del crudo Brent bajaban un 0,7 % hasta US$97,98, mientras que los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) de EE. UU. perdían un 0,83 % hasta US$89,67.
El contrato del Brent cerró el jueves con una subida de casi el 4 % y el crudo WTI ganó un 2,7 %. El rebote siguió al desplome del miércoles, cuando ambos índices de referencia cayeron más de un 8 % hasta sus niveles de cierre más bajos.
Por su parte, el movimiento reflejó las persistentes dudas sobre si la presión política se traduciría rápidamente en un acuerdo duradero o en una restauración fiable de los envíos de petróleo a través del estrecho de Ormuz.
(The Wall Street Journal, El País, Cinco Días, Reuters, Investing, Expansión, Valora Analitik).
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