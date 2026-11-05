Sonia Abuchar es la nueva presidenta (e) de ISA y Juan Pablo Zárate seguirá como presidente de Junta

Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) anunció cambios en su dirección ejecutiva y en la estructura de gobierno corporativov, luego de que su Junta Directiva aprobara, por unanimidad, el nombramiento de Sonia Margarita Abuchar Alemán como presidenta encargada de la compañía.
Abuchar asumirá las funciones que venía desempeñando Olga Patricia Castaño Díaz, quien dejará la presidencia encargada y continuará en su cargo como vicepresidenta de Estrategia. La Junta Directiva agradeció a Castaño por su gestión durante el periodo en el que estuvo al frente de la empresa.
La nueva presidenta encargada cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico, de los cuales 27 corresponden a su trayectoria en ISA y sus compañías. Actualmente ocupa la Vicepresidencia Jurídica, es secretaria de la Junta Directiva y participa en diferentes órganos de gobierno corporativo.
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Su experiencia incluye asuntos jurídicos, regulatorios y de gobierno corporativo, además del acompañamiento a decisiones estratégicas de la organización.
En su formación académica es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo y Derecho Comercial, y cuenta con estudios de posgrado en Derecho Administrativo de la Universidad de Salamanca.
Por otra parte, la Junta ratificó por unanimidad a Juan Pablo Zárate Perdomo como presidente de este órgano directivo. Zárate, quien tiene la condición de miembro independiente, ocupa esa posición desde abril de 2025.
La compañía también aprobó la conformación de sus cuatro comités: Negocios; Gobierno Corporativo, Sostenibilidad, Tecnología e Innovación; Auditoría y Riesgos; y Talento Organizacional. Estos estarán integrados por miembros de la Junta Directiva, con participación de consejeros independientes.