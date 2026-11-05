Noticias macroeconómicas Noticias económicas importantes

Economía colombiana mostró señales de recuperación en octubre, según indicador de Bancolombia

El indicador de Bancolombia pasó de proyectar una expansión de 2,1 % al cierre de septiembre a calcular un alza de 2,2 % con corte al 31 de octubre.

Por: -
déficit fiscal
Economía colombiana. Foto: ©Janusz Pienkowski a través de Canva.com

Compártelo en:

Un informe del NowCast de Bancolombia Grupo Cibest señala que la actividad económica colombiana registró un crecimiento de 2,2 % en el trimestre móvil terminado en octubre. Este resultado se mantuvo frente al dato de septiembre, que fue revisado al alza en 10 puntos básicos, al pasar de 2,1 % a 2,2 %.

Las estimaciones para el tercer trimestre del año también mejoraron. El indicador de Bancolombia pasó de proyectar una expansión de 2,1 % al cierre de septiembre a calcular un alza de 2,2 % con corte al 31 de octubre.

Esta previsión se ubica por encima del consenso de los analistas consultados por LatinFocus, que estimaron un incremento de 1,6 % para el mismo periodo. En septiembre, las expectativas de este grupo apuntaban a una expansión de 2,2 %, por lo que la nueva proyección representa una reducción de 60 puntos básicos.

Recibe nuestro boletín en tu correo

Listo, ya estás dentro
Recibirás el próximo boletín en tu correo.

Al revisar el comportamiento mensual, el NowCast mostró un crecimiento de 2 % en octubre, superior al 1,4 % calculado para septiembre. Asimismo, frente al mismo mes de 2025, la actividad económica presentó una variación positiva de 1,8 %.

Economía colombiana mostró señales de recuperación en octubre, según indicador de Bancolombia

Servicios financieros y recreación impulsaron la actividad económica

El desempeño por sectores evidenció diferencias en el ritmo del alza de las actividades productivas. Los servicios financieros registraron una expansión anual de 8,2 % en octubre, frente al 6,6 % observado en septiembre, con lo que se ubicaron entre las actividades de mayor dinamismo.

La recreación presentó un crecimiento de 10,8 %, seguida por la administración pública, con 5,5 %. También reportaron variaciones positivas la generación de energía, con 3,6 %, y la agricultura, con 3,3 %.

Otros sectores tuvieron avances más moderados. Las actividades inmobiliarias crecieron 2 %, al igual que el comercio, mientras que la industria registró una expansión de 1,8 % y los servicios profesionales, de 1,6 %.

En contraste, la construcción y la minería permanecieron en terreno negativo. La primera registró una contracción de 1 % y la segunda, una caída de 0,5 %. Estos resultados muestran que ambas actividades todavía enfrentan dificultades para recuperar su dinamismo.

Por último, las comunicaciones evidenciaron una recuperación en octubre. Después de registrar una variación negativa de 0,6 % en septiembre, este sector pasó a terreno positivo, con un incremento anual de 0,8 %.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar