ISA podría elevar sus inversiones en Colombia y otros mercados; tiene compromisos por US$8.000 millones a 2030

ISA mantendrá su apuesta por el negocio de transmisión de energía y podría ampliar sus inversiones en Colombia y los demás países donde opera, en función de las oportunidades que surjan en los procesos de adjudicación y de las necesidades de infraestructura del sector.
La compañía avanza en la ejecución de compromisos de inversión que suman US$8.000 millones hasta 2030 y tiene una cartera de proyectos que comenzará a entrar en operación entre 2027 y 2029.
Durante la presentación de resultados del tercer trimestre de 2026, Olga Patricia Castaño, presidenta encargada de ISA, señaló que la estrategia de la compañía mantiene el foco en transmisión de energía y en los mercados donde ya tiene presencia. Colombia es uno de los países con mayor potencial para el desarrollo de nuevos proyectos.
Recibe nuestro boletín en tu correo
La directiva explicó que ISA revisa anualmente los supuestos de su plan estratégico con la junta directiva, a partir de la evolución del entorno y de las oportunidades de crecimiento. En ese análisis, la velocidad de las licitaciones y las necesidades de expansión de las redes podrían llevar a revisar al alza las inversiones previstas.
“Si hay cambios será al alza. O sea, mayores inversiones en Colombia, mayores inversiones en los países en donde estamos”, afirmó Castaño.
Relacionado: ISA reportó aumento del 8 % en sus ingresos operacionales al tercer trimestre de 2026
Proyectos de ISA entrarán en operación entre 2027 y 2029
La compañía cuenta con un portafolio de proyectos adjudicados cuya entrada en operación está prevista para el periodo comprendido entre 2027 y 2029.
En Colombia, ISA destacó iniciativas de transmisión y la reconfiguración de la subestación Sabanalarga, que tendrá un aporte a la confiabilidad del sistema eléctrico de la región Caribe. Estos proyectos tienen hitos relevantes durante 2027.
En Chile, Kimal-Lagunas está previsto para entrar en servicio en 2027, mientras que Kimal-Lo Aguirre, una iniciativa de transmisión en corriente directa, mantiene su horizonte de entrada en operación en 2029.
En Brasil, ISA continúa ejecutando 172 obras de refuerzo, reposición, renovación y modernización de equipos de la red existente. A estas intervenciones se suman otros proyectos que tendrán hitos relevantes en 2027 y 2029.
La ejecución de esta cartera estará acompañada por una política de disciplina de capital. ISA señaló que las nuevas inversiones deberán generar rentabilidades superiores al costo de capital y que mantendrá una gestión prudente de la deuda para conservar su grado de inversión.
La compañía también buscará mantener niveles de endeudamiento acordes con las características de sus negocios, así como una posición de liquidez y coberturas naturales en los países donde opera.
ISA espera desarrollar nuevos proyectos de transmisión en Colombia
Entre las iniciativas que podrían ampliar la cartera de inversión en Colombia está Colectora 2, un proyecto de transmisión en corriente directa que hace parte del plan de expansión 2022-2036. La infraestructura permitiría transportar 3.000 megavatios de energía renovable desde La Guajira hacia el centro y sur del país.
El proyecto tendría una extensión aproximada de 1.500 kilómetros, desde el norte de La Guajira hasta una zona cercana a Puerto Berrío. Sus definiciones técnicas están pendientes de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), después de lo cual se avanzaría hacia el proceso de licitación. ISA manifestó su interés en participar en su construcción.
La compañía también trabaja en el desarrollo de la interconexión eléctrica entre Colombia y Panamá, junto con la empresa panameña ETESA. ISA espera que el proyecto pueda desarrollarse hacia finales de 2029.
La experiencia de la compañía en tecnología de corriente directa incluye la infraestructura de transmisión asociada a la central hidroeléctrica de Madeira, en Brasil, y un proyecto que construye en Chile, cuya inversión se acerca a US$2.000 millones.