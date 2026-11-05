Presto ya es oficialmente una marca de Nutresa: Reabrirán puntos cerrados y anuncia expansión

La cadena de restaurantes Presto iniciará una nueva etapa de expansión y transformación bajo la operación de Grupo Nutresa, luego de recibir la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para la integración empresarial.
Como parte de esta estrategia, la compañía anunció la reapertura de 12 establecimientos que permanecían cerrados, una medida con la que busca ampliar su cobertura en el mercado colombiano y alcanzar un total de 98 restaurantes.
Desde este 5 de noviembre de 2026, Grupo Nutresa asumió oficialmente la operación de Presto, que cuenta actualmente con 86 puntos de venta en el país. Los nuevos establecimientos entrarán en funcionamiento durante los próximos meses y estarán ubicados en distintas regiones de Colombia.
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De los 12 restaurantes que volverán a operar, 10 estarán localizados en almacenes Éxito y centros comerciales Viva. Los dos restantes abrirán sus puertas en Bogotá y Armenia. Para concretar este plan, Grupo Nutresa contará con el respaldo de Grupo Calleja y del equipo de Grupo Éxito, que facilitarán la instalación de los establecimientos en sus espacios comerciales.
La reapertura también tendrá un impacto en la generación de empleo. De acuerdo con la información divulgada por Grupo Nutresa, la puesta en marcha de estos 12 puntos de venta permitirá crear más de 100 puestos de trabajo, como parte del proceso de recuperación de la cadena.
La transformación de Presto bajo la operación de Grupo Nutresa
La llegada de Presto al portafolio de Grupo Nutresa contempla medidas que van más allá de la recuperación de restaurantes. La compañía también trabaja en ajustes a la identidad y la estrategia comercial de la marca, con los que busca retomar elementos representativos de sus orígenes y fortalecer su posicionamiento en el mercado.
Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa, señaló que la reapertura de los establecimientos permitirá que más consumidores vuelvan a tener acceso a la marca. Asimismo, anticipó que en las próximas semanas se darán a conocer nuevas iniciativas relacionadas con el proceso de transformación del negocio.