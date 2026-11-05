Primicia | Eafit crea área de Inteligencia Digital y presenta un índice para medir las capacidades digitales de personas y organizaciones

¿Qué tan preparadas están las personas y las organizaciones para aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial, protegerse en los entornos digitales, evaluar críticamente la información y adaptarse a nuevas formas de trabajar y aprender? Estas son algunas de las preguntas que busca responder el Índice de Mentalidad Digital, una herramienta desarrollada por la Universidad Eafit para conocer las capacidades digitales de los ciudadanos y las organizaciones.
El lanzamiento de este instrumento, que se realiza en alianza con Valora Analitik, marca uno de los primeros hitos de la nueva área de Inteligencia Digital de Eafit, creada para fortalecer la integración de la tecnología, los datos y las nuevas formas de trabajo en la Universidad, así como para desarrollar soluciones que mejoren las experiencias de estudiantes, profesores y otros grupos de interés.
La iniciativa hace parte de la evolución institucional que impulsa Eafit a través de su Itinerario 2035 y responde a la necesidad de comprender mejor y acelerar la transformación digital.
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“Hoy las universidades están llamadas a ser, no solo centros de formación, sino centros de transferencia, de pensamiento y de generación de conocimiento. Y por eso, en los próximos 10 años, uno de los principales retos será el tema de ciencia, tecnología e innovación”, explica la rectora Claudia Restrepo.
Por su parte, Luis Gabriel Flórez Ariza, director corporativo de la nueva área de Inteligencia Digital de Eafit, indica que «la transformación digital no consiste solamente en incorporar nuevas tecnologías, sino desarrollar capacidades para aprender, tomar mejores decisiones y aprovechar las posibilidades que nos ofrecen los datos y la inteligencia artificial. Con esta nueva área queremos fortalecer esas capacidades en nuestra Universidad y generar conocimiento y herramientas que también sean útiles para la sociedad», expresa.
Un índice para comprender la mentalidad digital
El Índice de Mentalidad Digital fue construido a partir de referentes internacionales de ciudadanía digital y adopción de inteligencia artificial, adaptados a los retos del contexto actual. Su propósito es ofrecer a personas y organizaciones un instrumento para reconocer sus capacidades y orientar nuevas oportunidades de desarrollo.
La herramienta contempla siete dimensiones: identidad y bienestar digital; seguridad y protección; información, pensamiento crítico y derechos; comunicación y colaboración; creación y transformación digital; inteligencia artificial y agentes; y mentalidad digital.
Para responder el índice, los participantes dedicarán aproximadamente 30 minutos a identificar cómo actúan habitualmente en entornos digitales, más que a demostrar conocimientos tecnológicos.
En cada pregunta elegirán, entre cinco comportamientos asociados a distintos niveles de desarrollo, el que mejor describa su manera de actuar. Las personas y organizaciones interesadas en conocer sus capacidades digitales pueden diligenciar el índice en www.eafit.edu.co/mentalidad-digital
Esta mirada integral reconoce que desenvolverse en el mundo digital no depende únicamente del conocimiento técnico. También requiere habilidades para relacionarse con otros, evaluar información, proteger los datos, crear soluciones y utilizar las nuevas tecnologías de manera crítica y responsable.
«Queremos pasar de hablar de transformación digital a comprender qué capacidades tenemos realmente para vivirla. Es un punto de partida para tomar decisiones basadas en información y promover nuevas experiencias», agrega el director de Inteligencia Digital de Eafit.
Más que asignar una calificación, el resultado ofrece una ruta de avance: identifica el ámbito con mayores oportunidades de desarrollo y la dimensión que requiere más atención, y propone una acción concreta para incorporar a los hábitos cotidianos.
Además, entrega dos resultados independientes: un Índice Digital y un Índice de Inteligencia Artificial. Así, una persona puede alcanzar el nivel más alto en competencias digitales generales sin utilizar inteligencia artificial, sin que esto se considere una carencia.
Inteligencia digital aplicada a la experiencia universitaria
Además del índice, la nueva área de Inteligencia Digital trabaja en el desarrollo de soluciones que buscan facilitar la relación de los estudiantes con la Universidad y ofrecer experiencias de acompañamiento más personalizadas.
Una de ellas es un mentor digital para aspirantes a posgrados y educación avanzada, que permitirá explorar la oferta académica de Eafit a partir de la formación, los intereses, las preguntas y la trayectoria profesional de cada persona.
La herramienta facilitará conversaciones de orientación académica y ayudará a los aspirantes a identificar los programas más afines a sus objetivos. En sus siguientes etapas incorporará nuevas funcionalidades para explorar intereses y reconocer conexiones entre distintas experiencias de aprendizaje, en diálogo con los profesores de la Universidad.
Otra de las iniciativas en desarrollo es Lardi, una aplicación dirigida a estudiantes de pregrado que reunirá información y servicios de su vida universitaria en un solo lugar.
Inspirada en las ardillas que habitan el campus de Eafit, la aplicación contempla funcionalidades como recordatorios de clases, agenda de actividades académicas y culturales, consulta de notas, información sobre la ocupación de parqueaderos y un asistente conversacional para resolver inquietudes.
Con estas iniciativas, Eafit busca avanzar hacia una Universidad cada vez más digital, en la que la tecnología y la información contribuyan a mejorar las experiencias de aprendizaje, facilitar el acceso a los servicios y desarrollar capacidades para responder a los cambios del entorno.