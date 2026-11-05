Turismo alerta por pérdida de competitividad ante cambios tributarios de la Ley de Rescate Fiscal

El proyecto de Ley de Rescate Económico y Fiscal del Gobierno Nacional contempla cambios tributarios para el sector turístico, con incentivos para atraer grandes inversiones, pero también ajustes en el IVA que podrían afectar a los empresarios y encarecer los servicios de restaurantes y hoteles.
Los cambios propuestos ya generan preocupación entre los empresarios del sector. La Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur), que agrupa a cerca de 300 empresas de turismo de naturaleza y aventura, manifestó su sorpresa frente a la iniciativa y advirtió que podría restarle competitividad a Colombia frente a otros destinos de América Latina.
“Cuando un extranjero va a viajar, sea de Norteamérica, Europa o cualquier parte del mundo, nos compara con nuestros vecinos, con México, Costa Rica o Perú. Cuando perdemos competitividad porque vamos a ser más caros, van a bajar los ingresos para toda la cadena turística de Colombia”, señaló Juan Pablo Gaviria, presidente de la Junta Directiva de Acotur en conversación con Valora Analitik.
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Uno de los principales puntos de preocupación es el IVA para los visitantes internacionales. Según explicó Acotur, actualmente los turistas extranjeros cuentan con una exención de este impuesto en servicios turísticos y hoteleros, un tratamiento que consideran fundamental para atraer viajeros y divisas al país.
El gremio advirtió que Colombia ya enfrenta una combinación de presiones inflacionarias y caída del precio del dólar, factores que encarecen los paquetes turísticos frente a otros destinos de la región. Si a esto se suman nuevos impuestos o la eliminación de beneficios, los precios podrían aumentar y trasladarse al consumidor final.
“Es un costo que se trasladaría al consumidor final y haría que todo fuera muchísimo más caro. En lugar de crecer en turismo, como lo necesitamos en este momento, decreceríamos”, afirmó.
En la misma línea, Christian Quiñones, CEO de Clever Tax Assessment y exsubdirector de Fiscalización de la DIAN, explicó que, al revisar el articulado de la Ley de Rescate Económico y Fiscal, no encuentra beneficios tributarios establecidos específicamente para el sector turístico.
Según señaló, aunque la iniciativa contempla mecanismos de estabilidad jurídica para las empresas, estos no constituyen un incentivo exclusivo para esta actividad económica.
«Cuando uno mira el proyecto de ley de rescate, no se establece ningún beneficio para el sector turístico taxativamente. Lo único que podría beneficiarlo es el tema de los contratos de estabilidad jurídica, que aplican para todas las empresas. Por el contrario, lo que sí se observa es una disposición que podría afectar seriamente al sector turístico», afirmó.
El experto se refirió particularmente a la eliminación del tratamiento tributario que actualmente permite a las empresas colombianas que comercializan paquetes turísticos a extranjeros solicitar la devolución del IVA asociado a los costos y compras necesarios para prestar esos servicios.
«Actualmente, las empresas del sector turístico que venden paquetes que incluyen hospedaje y otros servicios a ciudadanos extranjeros tienen derecho a una devolución del IVA. Esto genera, en cierta medida, una exención para estas compañías, porque pueden recuperar el impuesto que pagaron en los costos y las compras en los que incurrieron para prestarles esos servicios a los turistas internacionales», explicó.
Quiñones advirtió que la eliminación de este mecanismo cambiaría las condiciones tributarias bajo las cuales operan las empresas que atienden a visitantes internacionales, pues dejarían de recuperar el IVA asociado a la prestación de esos paquetes turísticos.
«Eso se está eliminando y puede representar un impacto para las empresas, porque ya no tendrían ese mismo tratamiento para recuperar el IVA de los costos asociados a los servicios que venden a los extranjeros. En la práctica, esto puede traducirse en mayores costos para los operadores turísticos y afectar las condiciones en las que compiten con otros destinos internacionales», agregó.
No obstante, el exsubdirector de Fiscalización de la DIAN aclaró que la propuesta no modifica el tratamiento de los servicios hoteleros que actualmente se encuentran excluidos del IVA.
El impacto alcanzaría a toda la cadena turística
La preocupación no se limita a los hoteles. Acotur explicó que las agencias de viajes, los operadores locales y los establecimientos de alojamiento también resultarían afectados, debido a que una eventual reducción en la llegada de turistas extranjeros disminuiría los ingresos de todos los eslabones de la cadena de valor.
El panorama también preocupa por la situación actual de los empresarios. De acuerdo con un sondeo realizado por el gremio antes de conocer el proyecto de ley, el 63 % de las empresas consultadas manifestó una disminución en sus ventas.
Acotur atribuyó este comportamiento a la desaceleración del turismo y a factores como las alertas de viaje internacionales sobre Colombia, el encarecimiento del combustible y la apreciación del peso. Advirtió que el efecto puede ser mayor en destinos emergentes como Chocó, Amazonas, La Guajira, Putumayo, Caquetá y Nariño, donde los costos de transporte y operación pueden hacer que los paquetes sean incluso más caros que los de países competidores.
Aunque el proyecto contempla beneficios tributarios para megaproyectos turísticos mediante el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), Acotur considera que su alcance sería limitado para buena parte del tejido empresarial del sector.
La propuesta establece tarifas preferenciales de renta del 20 % para inversiones que comiencen su ejecución en 2027 o 2028 y del 26 % a partir de 2029, además de otros beneficios tributarios y aduaneros.
El gremio valoró que se incluyan incentivos para atraer capital y desarrollar grandes proyectos, pero señaló que estos no necesariamente llegarían a las regiones que más necesitan impulsar su actividad turística.
«La mayoría de las empresas y empresarios de estos destinos emergentes son medianos, pequeños y muchos microempresarios. Este beneficio no llegaría definitivamente a destinos que realmente lo necesitan», explicó.
En ese sentido, advirtió que los negocios turísticos de regiones como Putumayo, Caquetá, Chocó y Nariño difícilmente podrían acceder a estos incentivos, debido a que sus estructuras empresariales no corresponden a grandes proyectos de inversión.
Menor promoción internacional y preocupación por el empleo
Otro de los puntos que inquieta al gremio es la financiación de la promoción turística de Colombia en el exterior. Aunque Acotur manifestó estar de acuerdo con buscar ahorros en algunas entidades públicas, advirtió que reducir la participación del país en ferias internacionales podría restarle visibilidad frente a sus competidores.
“Colombia debe mantener la inversión en ferias internacionales y sus campañas de promoción internacional a como dé lugar para mejorar su visibilidad”, sostuvo la asociación, que también señaló que en los últimos meses se ha registrado una caída en la llegada de viajeros extranjeros.
A esto se suman las posibles presiones sobre los costos laborales. Según Acotur, los incrementos del salario mínimo y los ajustes en los aportes empresariales tendrían especial incidencia en la hotelería, una actividad intensiva en mano de obra, con posibles repercusiones sobre la generación de empleo formal.
Finalmente, el gremio planteó mantener en cero el IVA para los turistas extranjeros, al considerar que su llegada representa una forma de exportar servicios y atraer divisas a Colombia.
También pidió fortalecer la inversión en promoción internacional para recuperar los niveles de llegada de visitantes extranjeros y volver a una cifra de 6 millones de turistas internacionales al año, como meta para el sector.
“Necesitamos regresar a los niveles de 6 millones de turistas al año y comenzar a crecer sobre esta base. El foco debe estar en cómo traemos más extranjeros y clientes de mayor valor agregado que dejen más dólares en sus viajes”, concluyó Acotur.