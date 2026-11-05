Gobierno De la Espriella proyecta inversión de $1 billón para modernizar infraestructura aeronáutica

La falla que afectó la operación del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá el pasado 4 de noviembre volvió a poner sobre la mesa una preocupación para los viajeros: el estado de la tecnología que permite coordinar los vuelos en Colombia.
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Durante cerca de dos horas, las autoridades tuvieron que restringir despegues y aterrizajes por una novedad en las pantallas del Centro de Control de Bogotá, mientras se aplicaban procedimientos para mantener la seguridad de las operaciones.
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El episodio también abrió preguntas sobre el mantenimiento de los equipos y la capacidad tecnológica de la infraestructura aeronáutica nacional. En medio de ese debate, el Gobierno de Abelardo De la Espriella anunció que avanza en los trámites para conseguir un crédito de US$300 millones con la CAF, equivalente a cerca de $1 billón, destinado a modernizar los sistemas que permiten vigilar, orientar y coordinar el tránsito de aeronaves en el país.
La financiación hace parte de un plan para el periodo 2026-2030 que contempla intervenciones en 67 estaciones aeronáuticas. Según el Ministerio de Transporte, la formalización del crédito está prevista para las próximas semanas y las primeras acciones de modernización tecnológica comenzarían en diciembre.
La propuesta busca atender un problema que va más allá de una terminal aérea: el Gobierno reconoce que el sistema aeronáutico colombiano enfrenta un rezago tecnológico, con equipos antiguos y alertas sobre su mantenimiento preventivo.
¿Qué pasó con las pantallas del aeropuerto El Dorado?
La contingencia del miércoles 4 de noviembre se presentó hacia las 12:40 p. m. y afectó temporalmente las pantallas del Centro de Control de Bogotá. Aunque inicialmente se habló de una falla en el sistema de radar, Nicolás Beltrán, controlador aéreo y representante de la Asociación Colombiana de Controladores de Tránsito Aéreo (Acdecta), explicó que el problema estuvo en los monitores donde se visualiza la información de las aeronaves.
La diferencia es importante: no se trató, según esa explicación, de que los radares dejaran de detectar los aviones, sino de una falla en los equipos que permiten a los controladores visualizar los datos necesarios para gestionar el tránsito aéreo.
Ante la situación, los funcionarios tuvieron que recurrir a procedimientos alternativos que implican aumentar la separación entre aeronaves. Esta medida reduce la capacidad de operación porque obliga a mantener mayores distancias entre los vuelos, especialmente en un espacio aéreo con alta concentración de movimientos como el de Bogotá.
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La afectación se extendió a otros aeropuertos. En el balance incluido por el Gobierno, la contingencia dejó 79 vuelos cancelados y 97 demorados. La Aeronáutica Civil informó posteriormente que el servicio en el Centro de Control de Bogotá había sido restablecido y que la operación se encontraba bajo monitoreo técnico permanente.
El episodio también reavivó las advertencias de representantes del sector. El vicepresidente de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), capitán Germán Roa, cuestionó la falta de una responsabilidad clara sobre el mantenimiento de los equipos. “No hay una cabeza que se encargue de ordenar ese mantenimiento”, señaló.
¿En qué se invertiría el billón de pesos para modernizar la infraestructura aeronáutica en Colombia?
El plan del Gobierno contempla recursos para actualizar distintos componentes de la infraestructura tecnológica. No se trata únicamente de comprar radares: también incluye centros de control, sistemas de vigilancia, radioayudas y comunicaciones, herramientas necesarias para coordinar los vuelos y mantener el contacto con las tripulaciones.
Las principales inversiones anunciadas son:
- $300.000 millones: actualización de los centros de control y las salas de radar de Bogotá, Barranquilla, Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés.
- $350.000 millones: intervención de 12 sistemas radar.
- $22.000 millones: adquisición de 15 sistemas de vigilancia para conocer la posición de las aeronaves.
- $42.000 millones: renovación de radioayudas, equipos que orientan a los aviones durante sus recorridos.
- $100.000 millones: ampliación y actualización de las comunicaciones aeronáuticas en el territorio nacional, incluida Bogotá.
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El plan está proyectado para el cuatrienio 2026-2030. El Gobierno señaló que avanza en los trámites para formalizar el crédito de US$300 millones con la CAF y que espera concretarlo durante las próximas semanas. A partir de diciembre se prevé impulsar las intervenciones tecnológicas en las 67 estaciones aeronáuticas contempladas.