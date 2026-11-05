Reactivación petrolera y fracking: los retos para impulsar la exploración de hidrocarburos en Colombia

La reactivación de la exploración y explotación de petróleo y gas se ha convertido en una de las prioridades de la agenda energética del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Entre las alternativas que ha planteado para impulsar la industria también se encuentra el desarrollo de proyectos de fracturación hidráulica, conocidos como fracking.
En medio de este panorama, el sector enfrenta varios desafíos relacionados con la asignación de nuevas áreas para la exploración, el incremento de las reservas de hidrocarburos y el cumplimiento de los requisitos ambientales necesarios para desarrollar proyectos de yacimientos no convencionales.
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Sobre las perspectivas de la industria y los retos que enfrenta Colombia en materia energética, Jose Plata, socio de Serrano Martínez CMA, se refirió a las iniciativas del Gobierno y a las condiciones que deben cumplirse para avanzar en estos proyectos. La firma participará en el foro Colombia 2027: Perspectivas para una nueva etapa, organizado junto a Valora Analitik.
¿Cómo ven los mensajes del Gobierno en torno a la reactivación de la exploración y explotación de petróleo y gas?
Los mensajes más recientes del Ministerio de Minas y Energía sobre la reactivación del sector contemplan la realización de una nueva Ronda Colombia para asignar áreas y suscribir contratos de exploración y explotación de petróleo y gas.
La última ronda se llevó a cabo en 2021. Por esta razón, el país necesita habilitar nuevas áreas para desarrollar actividades exploratorias que permitan incrementar sus reservas de hidrocarburos, las cuales se encuentran en declive, y recuperar la senda de la autosuficiencia energética.
El ‘fracking’ es una de las apuestas del Gobierno. ¿Cómo ven esta iniciativa y qué hace falta para desarrollar este tipo de proyectos en Colombia?
Actualmente, existen contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales que fueron suscritos antes de 2017 por la Agencia Nacional de Hidrocarburos con empresas como Drummond y Ecopetrol.
A estos acuerdos se suman los Proyectos Piloto de Investigación Integral en Yacimientos No Convencionales, promovidos mediante resoluciones del Ministerio de Minas y Energía y en los que participan ExxonMobil y Ecopetrol. Estas iniciativas están ubicadas en el Magdalena Medio y son conocidas como Kalé y Platero.
Para avanzar en su desarrollo, es necesario obtener las respectivas licencias ambientales y adelantar los procesos de consulta previa. Estos procedimientos constituyen parte de los requisitos que deben cumplirse para continuar con la ejecución de los proyectos.
¿Cómo puede avanzar Colombia en la transición energética mientras retoma la exploración de petróleo y gas?
La transición energética requiere que el país aproveche sus recursos naturales para atender las necesidades de la población bajo criterios de eficiencia, seguridad y sostenibilidad ambiental. Este equilibrio se conoce como el trilema energético.
El suministro de combustibles líquidos, gas natural, gas licuado de petróleo (GLP) y energía eléctrica comprende actividades relacionadas con la prestación de servicios públicos, que son inherentes a la finalidad social del Estado. Por esta razón, el artículo 365 de la Constitución Política establece que es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.
En consecuencia, el Gobierno debe orientar la transición energética procurando un equilibrio entre la seguridad del abastecimiento, la eficiencia económica y la sostenibilidad ambiental. Esto implica garantizar el suministro de energía para atender la demanda nacional.