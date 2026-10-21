Más importación de gas, fracking y Sirius son las claves para recuperar el autoabastecimiento en Colombia

El Ministerio de Minas y Energía destapó sus cartas sobre cómo avanzará la política energética colombiana en los siguientes años. A corto plazo, habría más importación de gas a través de tres puntos de regasificación: la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), localizada en Cartagena, la Regasificadora del Pacífico (Valle del Cauca) y Puerto Bahía (Cartagena).
Luego vendrían como apoyo los yacimientos no convencionales o fracking, con la finalidad de aumentar las reservas y producción de petróleo y gas. Finalmente, a largo plazo, el gobierno tendrá en cuenta el yacimiento Sirius y a KGG (Kronos, Gorgon y Glaucus). De esta forma, Colombia iría recuperando la capacidad de autoabastecerse en gas progresivamente hasta la década de 2030.
La cartera de energía también señaló que recibió una menor producción, menores reservas y aumento de la dependencia del gas importado. Según dijo, entre 2019 y 2026 el gas comercializado disminuyó 34 %. Mientras que los campos de Chuchupa, Cupiagua y Cusiana fueron los que más declinaron.
La entidad, dirigida por María Nohemi Arboleda, afirmó que las reservas probadas disminuyeron 46 %, pasando de 3.164 gigapies cúbicos en 2021 a 1.717 gigapies cúbicos en 2025. A esto se suma que, desde agosto de 2022, no se firma ningún contrato de exploración y producción.
Por el lado de las importaciones, en septiembre de 2026, 39 % de la demanda se atendió con el gas del exterior, y 66 % de ese gas fue para la generación eléctrica. Lo anterior significa que, las importaciones pasaron de ser un apoyo para convertirse en clave para sostener el sistema energético.
A este panorama se suma el fenómeno de El Niño, el cual podría llevar el sistema al “límite”, según dijo la entidad. Lo anterior se debe a que, bajo una ola de calor, el nivel de los embalses disminuye, y con ello se requiere mayor generación de energía de las plantas térmicas, que operan con gas importado.
Pero hasta la fecha, tales importaciones solo están llegando a través de la Regasificadora de Cartagena, SPEC, que se convirtió en el punto crítico para la industria en Colombia, ya que es la única que hasta ahora está en funcionamiento.
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Si bien Ecopetrol tiene andando las contrataciones de gas importado a través de las regasificadoras del Pacífico y de Puerto Bahía, las que se firmaron bajo el Gobierno Petro quedaron desiertas. Según Ecopetrol, los compromisos estaban firmados para cinco años. Sin embargo, la empresa decidió echarlos para atrás porque el precio del gas contratado era tan alto que no era rentable para clientes locales.
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