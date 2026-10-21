ARQ triplica usuarios en Colombia y expande su ecosistema financiero; lleva su oferta a empresas, inversión y cripto

ARQ, la plataforma financiera que evolucionó de DolarApp, triplicó el número de colombianos que la utilizan cada mes entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, según cifras de la compañía.
La compañía, que llegó al país como DolarApp en 2023, ahora avanza en la consolidación de su ecosistema financiero con alternativas para recibir pagos del exterior, administrar dólares y euros digitales, además de opciones de inversión y compra de criptomonedas, además de soluciones dirigidas al segmento empresarial.
El cambio de nombre de DolarApp a ARQ se produjo en marzo de 2026 y respondió, según la empresa, a esta ampliación de sus servicios, que inicialmente estaban centrados en dólares digitales y transferencias internacionales.
La oferta actual incluye cuentas en dólares y euros digitales, transferencias, tarjetas, productos de inversión y crédito, así como herramientas para personas y empresas con operaciones en distintos países.
Benjamín Sánchez, director de ARQ Colombia, destacó que el país es un mercado clave “para entender cómo están cambiando las necesidades financieras de los colombianos. Hoy, alguien puede recibir sus ingresos desde otro país, ahorrar en dólares digitales, pagar con su tarjeta cuando viaja. Nuestra evolución hacia ARQ responde a esa realidad”.
Desde su llegada al país, la compañía incorporó progresivamente nuevas funciones. A los dólares digitales, las transferencias entre usuarios y los datos de cuenta en Estados Unidos se sumaron las recargas mediante PSE, los euros digitales, las cuentas remuneradas y la tarjeta internacional.
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ARQ amplía su oferta de cripto y pagos internacionales
Uno de los lanzamientos recientes es ARQ Crypto, disponible en Colombia desde agosto de 2026. Durante su periodo de prueba, comprendido entre el 21 de agosto y el 12 de octubre, el número de compradores de criptomonedas en Colombia fue 1,9 veces el registrado en México, de acuerdo con los datos presentados por la compañía.
Bitcoin fue el activo más adquirido durante esa etapa: concentró el 62 % de los compradores colombianos de criptoactivos. Ethereum y XRP registraron 20 % cada uno, según las cifras de ARQ.
La compañía también reportó un crecimiento en el uso de sus servicios para recibir ingresos del exterior. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, el número de colombianos que recibieron pagos internacionales mediante la plataforma aumentó 2,3 veces.
En septiembre de 2026, el usuario típico de este segmento recibió US$1.200 mensuales. Además, uno de cada dos usuarios recibió dos o más pagos al mes, mientras que uno de cada cinco recibió ingresos en euros mediante sus datos de cuenta en Europa.
Además, entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, dos de cada tres usuarios colombianos de la tarjeta ARQ realizaron al menos un pago presencial fuera del país. Estados Unidos fue el principal destino, seguido de España y Francia.
ARQ Business lleva la plataforma al segmento empresarial
La expansión de la compañía también alcanza a las empresas. Disponible en Colombia desde septiembre de 2026, ARQ Business ofrece cuentas con datos en Estados Unidos y Europa, pagos internacionales y tarjetas corporativas para negocios que trabajan con clientes, proveedores o equipos en otros países.
Durante sus primeros meses de operación, el 53 % de las empresas colombianas vinculadas a ARQ Business recibió pagos de clientes del exterior. Asimismo, el 52 % realizó pagos con tarjeta corporativa y el 26 % efectuó pagos a proveedores internacionales, según cifras de la compañía.
Durante la presentación de la plataforma en Colombia, Sánchez señaló que la solución busca atender especialmente las necesidades de pequeñas y medianas empresas que reciben ingresos internacionales y deben realizar pagos fuera del país. La propuesta reúne herramientas para gestionar cobros y pagos internacionales desde una misma plataforma.
La ampliación del portafolio reúne productos que operan bajo estructuras y entidades diferentes. Durante la rueda de prensa, representantes de ARQ explicaron que la compañía trabaja con aliados internacionales para prestar parte de sus servicios. Entre ellos mencionaron a Lead Bank, a través de Bridge, para las cuentas en Estados Unidos; Circle, como emisor de los dólares digitales; y Mastercard, para las tarjetas.
Con el crecimiento de su base de usuarios y la incorporación de servicios para personas y empresas, ARQ busca ampliar su participación en el mercado colombiano de servicios financieros internacionales. La evolución desde DolarApp refleja el paso de una oferta centrada en dólares digitales a una plataforma que reúne pagos, transferencias, tarjetas, activos digitales y soluciones empresariales.