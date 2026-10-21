Importaciones a Colombia se dispararon en agosto: superaron los US$7.700 millones

Las exportaciones de Colombia registraron un repunte en agosto de 2026, alcanzando un valor total de US$7.702,5 millones CIF. Esta cifra representó un crecimiento del 31,7 % en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se ubicaron en US$5.850,4 millones CIF.
De acuerdo con el informe oficial del DANE, con cifras de la DIAN, este comportamiento obedeció principalmente al incremento del 18,9 % en el grupo de manufacturas, que superó los US$5.439 millones CIF.
Este grupo, que se consolidó como el sector con mayor participación, concentrando el 70,6 %, aportó 14,8 puntos porcentuales a la variación total (31,7 %), es decir, casi la mitad. El resultado se debe principalmente a las mayores compras de maquinaria y equipo de transporte (22,8 %) y productos químicos y productos conexos (22,2 %).
Por su parte, el renglón de combustibles y productos de las industrias extractivas totalizó US$1.177,0 millones CIF en compras externas, producto de un crecimiento del 190,1 % y una participación del 15,3 %. Este repunte se explicó por el incremento del 262,6 % en las importaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos.
Finalmente, el grupo de agropecuarios, alimentos y bebidas sumó US$1.064,8 millones CIF, con una variación del 24,8 % y una participación del 13,8 %. La dinámica respondió a las mayores compras de productos alimenticios y animales vivos (30,5 %).
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