La billonarias inversiones que despliegan las fintechs en Colombia; van por más participación en el sistema financiero

Colombia vive un auge de innovación en la forma en que las personas y las empresas mueven su dinero y acceden a crédito y otros servicios financieros.
Esta transformación está jalonada fuertemente por la consolidación del ecosistema fintech, que sigue sumando nuevos actores, con nueva oferta para los consumidores y mayor presión para capturar nuevos clientes.
Datos de Colombia Fintech confirman que Colombia se ha consolidado como la tercera economía con mayor dinamismo fintech en América Latina, gracias al crecimiento masivo en canales digitales y plataformas como PSE.
“El ecosistema fintech colombiano se erige hoy como un laboratorio vivo donde la tecnología, la regulación y la inclusión convergen”, destaca un informe reciente del gremio, según el cual el sector fintech registra activos por $32,25 billones, con pasivos por $21,78 billones y patrimonio por $10,50 billones.
Estas cifras, de 2024, dejan por fuera las millonarias transacciones y los nuevos neobancos que han llegado al país en los últimos dos años, que suman actores de gran relevancia internacional, inversiones en crecimiento y la movilización de un sector que gana terreno entre los colombianos.
Nubank, Revolut y billonarios recursos
La competencia en el sistema financiero colombiano se intensificará con la llegada de nuevos jugadores internacionales y los planes de expansión de entidades que ya tienen una operación consolidada en el país. En paralelo, el ecosistema fintech prepara nuevas inversiones para ampliar sus servicios y desarrollar tecnología.
Uno de los movimientos más recientes es el de Revolut, que recibió la autorización de la Superintendencia Financiera para operar como banco en Colombia, tras cerca de dos años de preparación. La entidad se alista para iniciar actividades a comienzos de 2027, según dijo a Valora Analitik Diego Caicedo, CEO de la compañía en el país.
La apuesta contempla inversiones que alcanzarían los $400.000 millones, destinadas gradualmente al desarrollo de infraestructura bancaria digital, tecnología y operación local. Revolut busca convertirse en el tercer banco de Colombia en un horizonte de cinco años.
A su vez, Nubank anunció una inversión de $5 billones para su operación colombiana durante los próximos cinco años. David Vélez, CEO de Nu Holding, afirmó que la compañía ve oportunidades de crecimiento en el país y que aspira a convertirse en una de las instituciones financieras más grandes del mercado.
La operación local ya suma seis millones de clientes, según Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia. La ejecutiva también señaló que la entidad se convirtió en la cuarta base de depósitos de personas naturales más grande del país, una señal de su avance en el mercado de captación.
A estos anuncios se suma la proyección de inversión del conjunto de empresas fintech. Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, afirmó durante el Latam Fintech Market 2026 que la industria prevé invertir al menos $4,3 billones en los próximos 12 meses. Los recursos se destinarían a fondear operaciones y financiar la innovación tecnológica en Colombia.
Las cifras muestran que la expansión del ecosistema no depende de un solo actor: combina la entrada de nuevos bancos digitales, el crecimiento de plataformas que ya operan en el país y las inversiones previstas por las empresas del sector.
Las fintech en crecimiento: así está el ecosistema
El crecimiento del ecosistema también se refleja en la actividad de inversión y en la consolidación de startups colombianas. Según el Colombia Tech Report, en 2025 se registraron 131 transacciones de inversión en startups del país, por un total de US$857 millones entre operaciones de capital (equity) y deuda de riesgo (venture debt). El reporte identificó, además, 2.295 startups activas, un aumento de más de 9 % frente al año anterior.
Entre las empresas que el informe destaca por su nivel de consolidación están Siigo, Bold, Habi, Addi, Erco Energy, Bia Energy, Simetrik, Finkargo, Yuno y Cobre. El listado reúne compañías con ingresos superiores a US$20 millones, equipos de más de 30 personas, rondas de financiación desde Serie A en adelante y presencia internacional, criterios que apuntan a medir su avance más allá de la visibilidad o el interés que generan entre inversionistas.
El ecosistema también cuenta con empresas que están acelerando su desarrollo, como Payana, Trii, Supra, Palomma, Welli, Refurbi, Fibrazo, Akua, Orkid y Duppla. Su presencia refleja que el mercado combina compañías que ya alcanzaron una escala relevante con otras que buscan ampliar su operación.
Por su parte, Colombia Fintech identifica al crédito digital como la principal vertical del sector, con 39,4 % de participación entre las empresas del ecosistema. Le siguen los pagos digitales, con 33 %, y Crypto & Blockchain, con 8,2 %. Estas tres áreas concentran buena parte de la actividad, aunque otras líneas de negocio continúan desarrollándose.
La composición empresarial también muestra señales de maduración. Las microempresas representan 36,6 % del ecosistema y las pequeñas, 33 %. Al mismo tiempo, las medianas pasaron de cerca de 10 % a aproximarse a 15 %, mientras las grandes mantienen una participación de 15,8 %.
Otro cambio está en la antigüedad de las compañías: las fintech con entre cinco y diez años de operación se convirtieron por primera vez en el grupo más representativo, con 37,5 %, por encima de las que llevan entre uno y cinco años.
Para Colombia Fintech, esta evolución refleja un sector que gana permanencia, consolida capacidades operativas y fortalece su trayectoria empresarial.