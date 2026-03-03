DolarApp recibe inversión millonaria y fortalece presencia en Colombia con servicios en dólares y crédito 

DolarApp, la fintech que comenzó resolviendo el “dolor” de operar con dinero fuera del país para usuarios en América Latina, acaba de dar un paso que reconfigura su ambición en Colombia: asegurar respaldo de inversionistas globales y ampliar su portafolio más allá de las finanzas internacionales para competir por un espacio históricamente dominado por la banca tradicional.
La fintech anunció una inversión por US$70 millones liderada por Sequoia Capital, Founders Fund y Kaszek, un movimiento que no solo inyecta capital a la fintech, sino que marca un giro estratégico en su operación en Colombia: ampliar su portafolio más allá de las finanzas internacionales e incorporar inversión y crédito para el segmento afluente.
El anuncio, realizado este 3 de marzo de 2026 en Bogotá, llega acompañado de un cambio de marca —la compañía evoluciona a ARQ— y de cifras que evidencian su escala regional. Según informó, ya supera los US$10.000 millones en volumen anualizado de transacciones en Latinoamérica y cuenta con más de 2 millones de usuarios.
La empresa, fundada por Fernando Terrés (CEO), Zach Garman (CPO) y Álvaro Correa (COO) —exejecutivos de Revolut—, inició operaciones en México en 2022 y posteriormente se expandió a Colombia, Argentina y Brasil.
En el mercado colombiano ha venido consolidando su base de usuarios en un contexto de creciente demanda por dólares digitales, pagos internacionales y soluciones financieras vinculadas a movilidad global.
Inversión y expansión del portafolio de DolarApp en Colombia
En Colombia, la plataforma integrará en un solo ecosistema la compraventa y administración de dólares y euros digitales, envío y recepción de pagos del exterior, tarjeta internacional para viajes y compras online, herramientas de inversión en dólares digitales y una oferta de crédito.
El CEO de la compañía explicó que el objetivo es ampliar el alcance del modelo. “Ayudamos a nuestros usuarios a gastar internacionalmente con tasas de conversión justas y a recibir pagos del exterior con la simplicidad de una cuenta local”, señaló Fernando Terrés.
Y agregó: “Pero estamos construyendo mucho más que finanzas transfronterizas. Con ARQ, nos expandimos hacia las finanzas cotidianas, incluyendo inversión y nuestra tarjeta de crédito Prestige, diseñada para clientes que necesitan un producto global en el que puedan confiar”.
El ingreso de fondos como Sequoia Capital y Founders Fund —firma asociada a Peter Thiel— representa un espaldarazo relevante en el entorno fintech regional, especialmente en un ciclo de mercado donde el capital se ha vuelto más selectivo.
Además, en su carta anual más reciente, Stripe —uno de los mayores proveedores globales de infraestructura de pagos— mencionó a DolarApp, ahora ARQ, como ejemplo de uso real y escalable de stablecoins dentro de su ecosistema, incluyéndola entre “some of our favorite examples” de compañías que construyen sobre su infraestructura.
En ese mismo reporte, Stripe señaló que el volumen de transacciones con stablecoins más que se duplicó entre el cuarto trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2024, lo que refleja un cambio estructural en la forma como se están realizando pagos internacionales y operaciones en moneda digital.
El movimiento ocurre en un momento particular para Colombia. El dólar se encuentra en su nivel más bajo desde 2021, lo que ha incentivado la compra de divisas por parte de inversionistas y consumidores que buscan diversificación.
Paralelamente, el aumento del trabajo remoto internacional, los ingresos en moneda extranjera y el comercio electrónico global han impulsado la demanda por cuentas en dólares y tarjetas con aceptación internacional.
El crecimiento de soluciones basadas en stablecoins y la reducción de costos en pagos transfronterizos ha empezado a modificar ese escenario.
“Crecimos con rapidez construyendo productos enfocados en las necesidades del consumidor afluente”, afirmó Álvaro Correa. “Alcanzar los 2 millones de usuarios es un hito importante, pero creemos que es solo el comienzo”.
Por su parte, Zach Garman sostuvo que la visión de largo plazo es consolidar una plataforma integral. “ARQ es la plataforma de largo plazo que estamos desarrollando para consumidores afluentes en toda América: una solución para gestionar sus finanzas cotidianas, operar con monedas globales, invertir internacionalmente y gastar en todo el mundo con confianza”.
Con más de 100 empleados distribuidos entre Nueva York, Bogotá, Buenos Aires, São Paulo, Ciudad de México, Cracovia y Londres, la compañía apunta a profundizar su presencia regional y fortalecer su infraestructura.