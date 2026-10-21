Nuevo parque solar de Enel en Atlántico entró en operación: así queda su portafolio en renovables

Enel es la compañía con los mayores proyectos de generación solar en Colombia. Esta vez, la empresa declaró que entró en operación comercial su proyecto Atlántico, de 256 megavatios en corriente continua. Con esto, completó un portafolio de energía solar que incluye proyectos como Guayepo I & II y Guayepo III, que tienen una potencia de 462,4 megavatios en corriente continua y 266 megavatios en corriente continua, respectivamente.
En total, estos tres parques solares tienen una capacidad instalada de 985 megavatios en corriente continua. Cabe señalar que los tres están ubicados en Atlántico y podrían abastecer a tres millones de personas, cifra equivalente a una ciudad como Medellín.
Para la empresa, esto fortalece la matriz energética colombiana en medio del fenómeno de El Niño que estresa al sistema. Lo anterior se debe a que las altas temperaturas reducen la capacidad de generación de los embalses, lo que obliga a la necesidad de aumentar la operación de plantas térmicas, que ahora mismo deben generar energía con gas importado, porque Colombia no es autosuficiente en gas.
Bajo este contexto, el parque solar Atlántico, ubicado en Sabanalarga y Usiacurí, va a generar 525 gigavatios-hora al año. El proyecto cuenta con 400.000 paneles solares que están distribuidos en 34 subcampos, que además se apoyan en un sistema de seguimiento que aprovecha mejor la radiación y maximiza el rendimiento, según Enel.
De esta manera, el portafolio de Enel suma seis parques a gran escala en Atlántico, Cesar y Magdalena, que llegaron a 1.404 megavatios en corriente continua, que, a su vez, representan 50 % de la capacidad solar del despacho central en operación del país.
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“Enel generó más de 2.500 empleos, ocupados en más de 75 % por habitantes de Atlántico, aportando a la dinamización de su economía y al desarrollo local”, afirmó la empresa a través de un comunicado.
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