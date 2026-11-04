Fracking le daría varias décadas a Colombia para producir petróleo y gas

Nelson Castañeda, presidente de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol), manifestó que Colombia tendría potencial para desarrollar durante los próximos 100 años proyectos de producción de hidrocarburos mediante fracking. Específicamente, hizo referencia a la cuenca del Magdalena Medio, donde, según explicó, existe un importante potencial para la explotación y producción de petróleo.
En cuanto a la cuenca Cesar-Ranchería, donde tiene actividad Drummond Energy, Castañeda destacó el potencial de sus reservas de gas natural para incrementar la producción de este energético en Colombia. Actualmente, el país importa parte del gas que necesita para abastecer su demanda interna y cerca de 30 % del consumo nacional proviene del exterior.
Con base en información pública, según explicó Castañeda, Drummond Energy podría comenzar las actividades de perforación de su primer pozo en menos de un año. Sin embargo, señaló que el desarrollo de estos proyectos también depende de las medidas que adopte el Gobierno para fortalecer la estabilidad jurídica y tributaria.
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En ese sentido, hizo referencia a las disposiciones contempladas en el proyecto de ley de rescate fiscal, particularmente al Régimen Único de Generación de Empleo (RUGE), concebido para brindar estabilidad empresarial e incentivos tributarios a las grandes inversiones.
Para Castañeda, la implementación de mecanismos de estabilidad tributaria como el RUGE, en caso de que el proyecto del Gobierno Nacional avance en el Congreso de la República, permitiría impulsar iniciativas relacionadas con el fracking y desarrollar nuevos proyectos de producción tanto en Cesar-Ranchería como en el Magdalena Medio.
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“Podemos multiplicar por cuatro las reservas de petróleo y por 97 las reservas de gas”, manifestó el dirigente gremial al referirse al potencial que tendría el desarrollo del fracking en Colombia.
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