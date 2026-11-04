Este miércoles 4 de noviembre empezó en Plaza Mayor, Medellín, Territorio Aguacate 2026, el único ecosistema que conecta a los protagonistas de la agroindustria latinoamericana del aguacate Hass con conocimiento, negocios e innovación real para transformar la industria desde adentro.
El evento, que se extenderá hasta mañana jueves 5, cuenta con Valora Analitik como medio aliado y, en conversación con el medio, Katheryn Mejía, presidente Ejecutiva de Corpohass, explicó las oportunidades que tiene el sector en escenarios internacionales.
Destacado: Colombia supera las 39.000 hectáreas sembradas de aguacate Hass y pone el foco en productividad para 2027
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“Colombia sigue teniendo grandes oportunidades de seguir consolidándose como un referente del aguacate Hass en el comercio internacional”.
Para eso, anticipó que, para el 2027, “tenemos que enfocar nuestros esfuerzos en construir una agroindustria sólida que permita mejorar ese material vegetal con el que nuestro cultivo debe seguir creciendo”.
Como parte de las acciones, detalló que le apuntan al trabajo con los clonales para mejorar la productividad y calidad. Agregó que Colombia hoy en día es un referente, pues es el segundo proveedor de aguacate Hass en Europa y el cuarto en Estados Unidos.
También mencionó que uno de los grandes retos como industria es lograr que el crecimiento del aguacate Hass se traduzca en mejores resultados para los productores. Para ello, «necesitamos acercar la investigación y las nuevas tecnologías a las necesidades del campo, compartir experiencias que nos permitan producir de manera más eficiente y fortalecer las relaciones entre los diferentes actores de la cadena. Territorio Aguacate es una oportunidad para avanzar en esos objetivos y construir soluciones conjuntas”.
A cierre de 2026, la agroindustria espera exportar 140.000 toneladas de aguacate Hass, mientras que, al ser consultada por las expectativas del 2027, Mejía respondió: “Todavía son muy amplias porque esperábamos un Fenómeno de El Niño mucho más fuerte en todos los territorios, pero afortunadamente seguimos viendo la presencia de lluvias en gran parte de las zonas aguacateras”.