Emcali escogió empresa para modernizar el alumbrado público de Cali con tecnología LED

Las Empresas Municipales de Cali (Emcali) seleccionaron al aliado estratégico que estará a cargo de transformar el sistema de alumbrado público de la ciudad, con tecnología LED y herramientas de telegestión.
El proceso de selección culminó con la elección del Consorcio AP Santiago de Cali, integrado por AGM Desarrollos S.A.S., American Lighting S.A.S. y Coinvercol S.A.S.
La firma contará con Ubicquia Inc., empresa estadounidense especializada en soluciones de infraestructura inteligente, como proveedor tecnológico.
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Con este proyecto, Cali busca convertirse en la primera ciudad capital de Colombia en contar con un sistema de alumbrado público 100 % LED y telegestionado.
El alcance de la iniciativa contempla la modernización de 101.037 luminarias y la instalación de 3.945 nuevos puntos de iluminación, con el propósito de ampliar la cobertura, fortalecer el monitoreo y optimizar la prestación del servicio.
Según Emcali, la ejecución mediante un aliado estratégico le permitirá ahorrar $387.157 millones frente a lo que costaría desarrollar el proyecto directamente con sus recursos y capacidad operativa.
«Este proyecto marca un nuevo hito en la transformación del alumbrado público de Cali y permitirá que la ciudad se convierta en la primera capital del país en contar con un sistema 100 % LED y telegestionado», afirmó Roger Mina, gerente general de Emcali.
El funcionario también señaló que el modelo establece que la empresa pagará por las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción, sin comprometer anticipadamente los recursos públicos.
¿Cuándo comenzará la modernización del alumbrado público de Cali?
Tras la selección del consorcio, el proyecto entrará en una etapa de alistamiento de aproximadamente tres meses. Durante este periodo se prepararán los equipos de trabajo, las cuadrillas, los materiales y las condiciones técnicas y logísticas necesarias.
Posteriormente, comenzará la ejecución de las intervenciones, que tendrá un plazo de 18 meses.
Emcali mantendrá la administración y supervisión del proyecto para verificar la calidad de los elementos instalados y el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Además, los pagos al aliado estarán sujetos a las obras ejecutadas y recibidas a satisfacción.
En el proceso de selección participaron tres proponentes plurales, conformados por un total de 11 empresas.
La empresa también indicó que, durante la administración del alcalde Alejandro Eder, ya se han modernizado más de 58.000 luminarias con tecnología LED, cifra que representa más del 30 % del parque lumínico de Cali.