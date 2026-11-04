Grupo Argos lanza nueva recompra de acciones hasta por $150.000 millones como parte de su programa ACE 1.0

Grupo Argos publicó un nuevo aviso de oferta de readquisición de acciones ordinarias y preferenciales por un monto máximo agregado de $150.000 millones, que se realizará a través del mecanismo independiente administrado por la Bolsa de Colombia, bajo la modalidad de construcción de libro de ofertas o book building.
El holding de infraestructura explicó que esta es la segunda operación de este tipo y representa un nuevo avance en la ejecución de ACE 1.0, el programa con el que Grupo Argos busca acelerar la generación, captura y transferencia de valor para sus accionistas y contribuir a que el precio de mercado de sus acciones converja hacia el valor fundamental de la compañía.
Precisamente, el tercer pilar de ACE contempla desplegar $500.000 millones en readquisiciones de acciones, combinando de manera flexible los sistemas transaccionales y el mecanismo independiente. Se especificó además que estas operaciones se ejecutarán siempre que ofrezcan retornos atractivos frente al costo de capital y a otras alternativas de inversión disponibles para la compañía.
Recibe nuestro boletín en tu correo
«Esta segunda oferta nos permite seguir avanzando para acelerar la readquisición de acciones de Grupo Argos, que es uno de nuestros compromisos con ACE. Tenemos una estructura financiera sólida, hemos fortalecido la generación y transferencia de caja hacia Grupo Argos y mantenemos nuestra convicción sobre el valor fundamental de la compañía», dijo Felipe Aristizábal, Vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Grupo Argos.
Relacionado: Exclusiva | Grupo Argos revela sus apuestas para Colombia, Venezuela y EE. UU. para 2027
Detalles de la nueva recompra de Grupo Argos
Esta oferta da continuidad a la primera operación realizada bajo el mecanismo independiente entre agosto y septiembre. En aquella oportunidad, Grupo Argos adjudicó cerca de $39.000 millones, en niveles de precio alineados con las condiciones de mercado y con sus criterios de asignación de capital.
El resultado demostró la flexibilidad del mecanismo para acceder a volúmenes adicionales de acciones sin renunciar a la disciplina de retorno que orienta ACE 1.0, destacó el conglomerado.
Los accionistas interesados en esta operación podrán presentar, a través de la sociedad comisionista de bolsa de su elección, una postura indicando la cantidad de acciones que desean vender y el precio al que estarían dispuestos a hacerlo.
Relacionado: Grupo Argos recibirá $183.000 millones en dividendos extraordinarios de Odinsa
En esta nueva oferta podrán participar los titulares de acciones ordinarias y preferenciales de Grupo Argos debidamente inscritos como accionistas en Deceval a las 00:00 horas del miércoles 4 de noviembre de 2026.
Cada accionista podrá ofrecer desde una acción hasta la totalidad de las acciones de su propiedad a la fecha de corte. El periodo de recepción de posturas comenzará el día hábil bursátil siguiente a la publicación del aviso, es decir, este jueves 5 de noviembre de 2026, y tendrá una duración de cuatro días hábiles, entre las 8:30 a.m. y las 3:00 p.m.
Una vez construido el libro para cada especie, la Comisión de Readquisición determinará el precio y el monto máximo a adjudicar para las acciones ordinarias y preferenciales, teniendo en cuenta criterios como las posturas recibidas, la asignación eficiente y diciplinada de capital de la compañía, los precios de mercado recientes de cada especie y las condiciones de mercado vigentes al momento de la adjudicación. Las posturas que superen el precio determinado no serán adjudicadas.
La Bolsa de Colombia realizará la adjudicación dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre del periodo de recepción de aceptaciones. El pago de las acciones adjudicadas será de contado, en pesos colombianos, y la liquidación tendrá lugar el día hábil bursátil siguiente a la adjudicación.
Valores Bancolombia actuará como la Sociedad Comisionista de Bolsa de la compañía en la readquisición.
—