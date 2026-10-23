Grupo Argos alista Obras por Impuestos en Colombia para acelerar reconstrucción tras el terremoto

Grupo Argos ha jugado un rol destacado desde el sector empresarial en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto.
Además de su iniciativa Adopta un Hogar, con la que reconstruirá 1.000 viviendas, prepara la estructuración de proyectos bajo el mecanismo Reconstrucción por Impuestos.
A través de este mecanismo busca movilizar recursos y capacidad operativa del sector privado para atender las afectaciones causadas por el sismo de agosto en Colombia.
Carlos Mario Gómez, gerente de Reconstrucción de Grupo Argos, explicó a Valora Analitik que la compañía pondrá a disposición sus equipos técnicos para evaluar, junto con alcaldías y gobernaciones, las necesidades de los territorios y definir iniciativas que puedan financiarse mediante este instrumento.
“Lo que tenemos nosotros hoy sobre la mesa es una herramienta lista para que desde las empresas empecemos a estructurar proyectos”, afirmó Gómez, al referirse al Decreto 1389 y al manual operativo de Reconstrucción por Impuestos, que ya fueron expedidos.
La siguiente etapa consiste en identificar predios, familias afectadas e infraestructura que requiera intervención, y trabajar en la formulación de proyectos con las administraciones territoriales. Grupo Argos espera articular sus capacidades y recursos con los de más de 70 compañías aliadas para contribuir a la reconstrucción.
Cómo funcionará Reconstrucción por Impuestos
El mecanismo busca aprovechar la experiencia de la figura Obras por Impuestos, mediante el cual las empresas destinan parte de sus impuestos para financiar y realizar proyectos en los territorios afectados por el sismo.
Según Gómez, una de las diferencias frente al esquema convencional es que la modalidad especial permitirá desarrollar proyectos de vivienda en municipios que no estén clasificados como Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) o que no formen parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET).
La compañía trabajará en la evaluación de las iniciativas con alcaldías y gobernaciones, mientras que la selección de proyectos deberá responder a las necesidades de las comunidades y a los procedimientos definidos para el mecanismo.
Para Gómez, la experiencia previa demuestra que la participación empresarial puede contribuir al cierre de brechas en regiones con necesidades de inversión. El desafío ahora es aprovechar esa capacidad para atender los daños ocasionados por la emergencia.
El reto de reconstruir más de 35.000 viviendas colapsadas
La magnitud de las afectaciones exige combinar fuentes de financiación y capacidades de ejecución del sector público y privado. Gómez señaló que el sismo dejó más de 35.000 viviendas colapsadas y más de 200.000 averiadas.
“Claramente esto, en una coyuntura fiscal como la que tenemos, nos exige articular múltiples actores, múltiples posibilidades de financiación”, sostuvo el ejecutivo.
Además de Obras por Impuestos y Reconstrucción por Impuestos, el gerente mencionó las donaciones y la necesidad de desarrollar nuevos modelos para reducir la brecha que enfrentan las familias que perdieron sus hogares.
Recomendado: Exclusiva | Grupo Argos revela sus apuestas para Colombia, Venezuela y EE. UU. para 2027
El Fondo Milagro, por su parte, ya cuenta con personería jurídica y una fiducia, y comenzará a recibir recursos. La coordinación con las gerencias de reconstrucción departamentales y los municipios permitirá identificar los proyectos prioritarios a partir de los planes de acción estratégica de los territorios.
Grupo Argos ya había anunciado su compromiso de construir 1.000 viviendas para las familias afectadas por el sismo, distribuidas en seis departamentos. De ese total, 500 se ubicarán en Chocó; 235 en el Eje Cafetero; 100 en Risaralda; 100 en Caldas; 40 en Quindío y 25 en Antioquia.
La compañía informó que ya entregó tres prototipos y que avanza en la preparación de un proyecto de alrededor de 98 viviendas en Unión Panamericana, Chocó. La iniciativa contempla la reubicación de familias y ya se encuentra en ejecución.
—