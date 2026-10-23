Un recorte drástico en las finanzas públicas anunció el vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, durante el Congreso de Camacol al advertir que el ajuste fiscal de Colombia en 2027 debe ser cercano a $70 billones.
El funcionario aseguró que el país debe frenar el endeudamiento y convocar al capital privado a liderar la recuperación económica, teniendo en cuenta la crítica situación de las cuentas nacionales.
Restrepo aseguró: «(El recorte) tiene que implicar por lo menos un ajuste, un rescate, del orden de casi $70 billones (…). Ninguna nación en el mundo ha crecido a punta de derroche y de gasto público, ese mecanismo no funciona en un país serio y responsable».
Lo anterior se daría luego del recorte decretado esta semana por el presidente Abelardo de la Espriella, que implicó un ajuste de casi $14 billones en el Presupuesto de este año.
Finanzas públicas y ajuste fiscal de Colombia en 2027
De otro lado, frente al impacto del terremoto del 10 de agosto, el vicepresidente explicó que los constructores tienen a la mano dos vías de reactivación: incentivos tributarios para nuevas inversiones y el mecanismo de Obras por Impuestos, esquema que cuenta con recursos disponibles para ejecutar proyectos en todos los municipios y departamentos afectados.
Asimismo, anunció que en la Milagro Week de Nueva York -que se realizará a mediados de noviembre- se ofertarán 83 proyectos bancables para captar financiamiento internacional, incluyendo a diversos sectores económicos.
«Hay que apostarle a proyectos bancables estructurados que permitan encontrar fuentes de financiación para la inversión y motores de crecimiento«, anotó.
El Gobierno Nacional ratificó que el sector productivo no puede supeditar su dinamismo a los subsidios presupuestales, instando a las empresas a estructurar proyectos de gran envergadura junto a la banca y fondos internacionales.
Restrepo concluyó señalando que el Ejecutivo brindará estabilidad jurídica para que las obras de reconstrucción y vivienda avancen con recursos privados, garantizando que el ajuste en el gasto público no paralice la generación de empleo en las regiones.