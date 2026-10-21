Milagro Week confirma a J.P. Morgan, Citi y otros aliados para atraer inversión a Colombia

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella confirmó los primeros aliados estratégicos de Milagro Week, un encuentro de inversión que busca conectar proyectos colombianos con capital internacional.
La iniciativa tendrá como aliados a J.P. Morgan que estará a cargo del componente de infraestructura y transporte. Por otro lado, Citi se encarga de energía, hidrocarburos y minería; Atlantic Council, de tecnología, inteligencia artificial e infraestructura digital; y U.S. Chamber of Commerce, de industria farmacéutica, agroindustria, turismo y otros sectores productivos.
La agenda reunirá a inversionistas, entidades financieras, empresas y promotores de proyectos en cuatro espacios de negociación (deal rooms), diseñados para conectar las iniciativas con potenciales fuentes de financiación, explorar oportunidades de negocio e identificar barreras que puedan afectar su desarrollo.
Citi será la sede de las jornadas iniciales, que incluirán reuniones bilaterales y mesas de trabajo sobre minerales críticos, licenciamiento ambiental, consulta previa y turismo. Los encuentros buscarán definir alternativas de financiación y próximos pasos para avanzar en los proyectos, con seguimiento institucional a los compromisos.
¿Qué proyectos llevará Colombia a Milagro Week?
Milagro Week se realizará del 16 al 19 de noviembre en Nueva York y presentará 86 proyectos públicos y privados que suman inversiones por US$56.799 millones. La plataforma fue presentada ante más de 200 empresarios colombianos por el vicepresidente José Manuel Restrepo y el presidente de ProColombia, Samuel Bluman Levy.
La organización está liderada por la Vicepresidencia de la República, en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, como parte de Misión Crecer, la estrategia del Gobierno para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento económico.
Los proyectos priorizados hacen parte del Banco de Proyectos de la Patria Milagro, que reúne 133 iniciativas con inversiones previstas por US$120.324 millones. Según Restrepo, la oferta seleccionada multiplica aproximadamente por seis los portafolios de US$9.000 millones que Colombia presentaba anteriormente, tras un proceso de articulación desarrollado en menos de 70 días.
Durante el lanzamiento, el vicepresidente señaló que Colombia registró en los últimos cuatro años los niveles más bajos de inversión como proporción del PIB en más de 51 años, un panorama que, según explicó, plantea la necesidad de recuperar la inversión privada como motor del crecimiento.
“La inversión es el motor que necesitamos para impulsar el crecimiento económico, pero ese crecimiento debe traducirse en empleo, oportunidades y mejores condiciones de vida para los colombianos”, afirmó Restrepo.