¿Qué tan endeudadas están las EPS en Colombia?: Las cifras que preocupan al sector salud

El futuro de las EPS en Colombia sigue siendo una de las principales preocupaciones del sistema de salud. Para los pacientes, la discusión va más allá de las decisiones sobre el modelo de aseguramiento: también importa si las entidades tienen capacidad para pagar a clínicas, hospitales y proveedores, garantizar la entrega de medicamentos y mantener la atención sin interrupciones.
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Las cifras financieras muestran por qué el tema genera preocupación. El patrimonio negativo de las EPS pasó de $2,3 billones en diciembre de 2022 a $16,8 billones al cierre de 2025, un deterioro de más de siete veces en tres años. Para junio de 2026, el indicador había llegado a $18,6 billones.
Los datos corresponden a un análisis del Observatorio del Medicamento Radar Farmacéutico de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia (Asinfar), elaborado con información financiera reportada por las EPS a la Superintendencia Nacional de Salud. La asociación también encontró que los pasivos de las entidades analizadas alcanzaron $40,3 billones en junio de 2026, sin incluir las obligaciones de Nueva EPS.
Esta exclusión es clave para entender el alcance de las cifras: Nueva EPS afilia a más del 20 % de la población colombiana y, según una estimación de Asinfar, sus pasivos podrían superar los $10 billones. No se trata de una deuda consolidada y verificada, sino de un cálculo de la asociación ante la falta de información financiera actualizada de esa entidad.
¿Cuánto deben las EPS en Colombia?
La evolución de los balances permite dimensionar el deterioro financiero. Al cierre de 2022, 27 EPS reportaron activos por $21,4 billones, pasivos por $23,7 billones y un patrimonio negativo de $2,3 billones. Sus ingresos operacionales sumaban entonces $70,1 billones.
Para diciembre de 2025, los activos reportados habían bajado a $18,2 billones, mientras los pasivos aumentaron a $35 billones. La diferencia entre ambos rubros dejó un patrimonio negativo de $16,8 billones.
La situación volvió a deteriorarse durante el primer semestre de 2026. Con corte al 30 de junio, las EPS incluidas en el consolidado de Asinfar registraron activos por $21,7 billones y pasivos por $40,3 billones. El patrimonio negativo alcanzó $18,6 billones, un deterioro del 10 % frente a diciembre de 2025.
Para entender estas cifras, hay que distinguir tres conceptos. Los activos son los recursos y derechos económicos de una entidad; los pasivos son sus obligaciones, y el patrimonio es la diferencia entre ambos. Cuando los pasivos superan los activos, el patrimonio es negativo.
Esto no significa que el patrimonio negativo sea exactamente el dinero que las EPS deben pagar de inmediato, ni que todas estén en la misma situación financiera. Sí muestra que, en conjunto, las obligaciones superan ampliamente los activos reportados por las entidades incluidas en el análisis.
¿En qué consisten los activos de las EPS?
Otro de los hallazgos de Asinfar está relacionado con la composición de los activos. A junio de 2026, las cuentas por cobrar representaban el 49,9% del total, equivalentes a $10,8 billones. Las inversiones constituían el 29,7%, el efectivo el 11,6 % y otros activos —entre ellos propiedades, plantas, equipos e inventarios— cerca del 8,8 %.
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Sin embargo, no todo el valor registrado en cuentas por cobrar correspondía a recursos pendientes de recaudo. De los $10,8 billones de ese rubro, $4,8 billones, equivalentes al 45 %, correspondían a anticipos entregados. Al descontarlos, el saldo restante de cuentas por cobrar se situaba alrededor de $6 billones.
La composición importa porque los recursos de una entidad no tienen todos la misma disponibilidad. El efectivo puede destinarse directamente a pagos, mientras que las cuentas por cobrar dependen de que los recursos sean efectivamente recibidos. Por eso, conocer el valor total de los activos no basta para establecer cuánto dinero tiene disponible una EPS para responder por sus compromisos inmediatos.
¿A quiénes les deben las EPS?
Los pasivos reportados por las EPS a junio de 2026 también muestran cómo están registradas sus obligaciones. De los aproximadamente $40,35 billones contabilizados, $19 billones, equivalentes al 47,1 %, correspondían a cuentas por pagar reconocidas.
Otros $20,46 billones, el 50,7 % del total, estaban registrados como provisiones por servicios prestados que todavía no habían sido reconocidos como cuentas por pagar, por distintos motivos. El 2,2 % restante, cerca de $900.000 millones, correspondía a otros pasivos.
En la práctica, estas obligaciones involucran a distintos actores de la atención en salud, como clínicas, hospitales y proveedores de bienes y servicios. Cuando las EPS enfrentan dificultades para cumplir sus compromisos, pueden trasladar presiones financieras a quienes necesitan recibir los pagos por su trabajo, sus tratamientos o los productos suministrados al sistema.
La situación financiera de Nueva EPS representa uno de los principales vacíos en la información analizada por Asinfar. La asociación señala que esta entidad dejó de reportar información financiera desde el 31 de diciembre de 2023, por lo que sus obligaciones no están incluidas en los consolidados utilizados para calcular los pasivos y el patrimonio negativo del conjunto de EPS.
Nueva EPS afilia a más del 2 0% de la población del país. Ante la falta de datos financieros consolidados, Asinfar estima que sus pasivos podrían superar los $10 billones. Esa cifra debe entenderse como una estimación de la asociación, no como una deuda verificada a partir de estados financieros actualizados.
¿Cuántos días de ingresos representan las deudas de las EPS?
Asinfar también comparó las obligaciones de las EPS con sus ingresos operacionales. Al cierre de 2025, las cuentas por pagar equivalían al 22,8 % de los ingresos operacionales, mientras que las provisiones representaban otro 22,7 %.
Además, al dividir los pasivos acumulados entre el promedio diario de ingresos operacionales, calculado sobre 360 días, la asociación encontró que las obligaciones equivalían a 166 días de ingresos.
Este indicador cobra relevancia porque las EPS reciben mensualmente y por anticipado recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el mecanismo mediante el cual se reconocen recursos destinados a financiar la atención de los afiliados.
Solo ocho de las 24 EPS que reportaron información tenían patrimonio positivo
Hernando Macías, director de Políticas Sectoriales de Asinfar, advirtió que, entre las 24 EPS que reportaron información financiera al cierre de 2025, solamente ocho presentaban patrimonio positivo. El directivo señaló que esta situación genera dudas sobre la capacidad de las entidades para garantizar el acceso de los afiliados a los servicios de salud y cumplir con los pagos a sus proveedores.
«Se trata de una situación compleja, toda vez que se generan dudas sobre la capacidad de estas entidades de garantizar a los afiliados el acceso a los servicios de salud, y el pago de sus obligaciones, a los proveedores de bienes y servicios», afirmó Macías.
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Macías también advirtió sobre las consecuencias que el deterioro financiero puede tener para los prestadores y proveedores del sistema: «El deterioro financiero de las EPS no se limita a sus balances. Sus consecuencias se trasladan a toda la cadena de atención, comprometen la estabilidad de los prestadores y proveedores, afectan a la industria farmacéutica y terminan poniendo en riesgo la continuidad y oportunidad de los servicios de salud».