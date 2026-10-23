Exclusiva | Grupo Argos revela sus apuestas para Colombia, Venezuela y EE. UU. para 2027

En diálogo exclusivo con Valora Analitik, el presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, destapó la hoja de ruta estratégica del conglomerado para el próximo año.
El directivo confirmó que las prioridades corporativas se concentrarán en tres frentes: ratificar el compromiso inversor en Colombia, explorar activamente oportunidades en el mercado de Venezuela y concretar la reentrada al negocio de materiales de construcción en Estados Unidos.
Respecto a este último punto, Calle subrayó que el regreso al mercado estadounidense representa una prioridad estratégica para el grupo empresarial. Asimismo, destacó que el proceso de escisión corporativa entre Argos Latam y Argos Materials avanza a buen ritmo y con perspectivas favorables para ambas divisiones.
Sumado a lo anterior, el presidente de Grupo Argos se refirió al avance en el plan de separar el negocio cemento en Argos Latam y Argos Materials, sobre el cual dijo: «Vamos avanzando muy bien (…), ambas compañías con muy buena dinámica este año y con muy buenas perspectivas a futuro».
Apuesta de Grupo Argos de $20 billones y llamado a no esperar tasas bajas
En el plano nacional, el dirigente empresarial insistió en que el sector productivo no debe supeditar sus planes de expansión a la coyuntura macroeconómica. «La invitación a todos los empresarios de Colombia es a que no esperemos a que la coyuntura de tasas o la situación fiscal del país mejore, porque Colombia nos necesita es ya», enfatizó Calle.
Para liderar con el ejemplo, Grupo Argos tiene estructurado un portafolio de cuatro iniciativas privadas en concesiones viales y aeroportuarias que totalizan inversiones por $20 billones. El directivo resaltó que estas megaobras no requieren recursos del Presupuesto Nacional y que, por el contrario, generarán ingresos tributarios para la Nación y las regiones.
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El impacto laboral de este paquete de infraestructura será de gran escala, pues las estimaciones calculan la creación de cerca de 600.000 puestos de trabajo durante su ejecución. Para Calle, esta inyección de capital resulta determinante para acelerar el crecimiento y garantizar bienestar social en el territorio nacional.
El presidente del conglomerado concluyó señalando que el actual momento político ofrece un entorno propicio para la inversión privada: «Tenemos un Gobierno que genera optimismo y esperanza (…) la única forma es si nosotros estamos a la altura e invertimos de forma contundente en Colombia».
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