Presidente de Grupo Argos: «Es el momento de invertir en Colombia»

En el Congreso de Camacol 2026, el presidente de Grupo Argos, Juan Esteban Calle, les pidió a los empresarios no esperar más para darle un empujón a la economía colombiana, al tiempo que reiteró las iniciativas de la compañía para el corto y mediano plazo.
“La solicitud a todos los empresarios de Colombia es a que no esperemos a que las tasas de interés bajen o a que la situación del país fiscal se mejore, sino que este es el momento de redoblar el compromiso por Colombia e invertir”, afirmó en su intervención.
El ejecutivo insistió en que el país debe atender la coyuntura del terremoto del pasado 10 de agosto, pero también afirmó que la apuesta debe ir más allá de esta situación.
En su concepto, la sola reconstrucción no va a ser suficiente: “Todo proyecto que tengamos realmente que sea viable, asumamos el compromiso con Colombia de que lo vamos a sacar adelante”, afirmó este jueves.
Portafolio de Grupo Argos por $20 billones para infraestructura
Para respaldar su postura, Calle reveló un paquete de $20 billones en iniciativas privadas de vías y aeropuertos totalmente listos para construir y sin demandar un solo peso del Presupuesto Nacional.
Allí está incluida la ampliación del aeropuerto El Dorado de Bogotá y la construcción del nuevo aeropuerto de Cartagena (ubicado en Bayunca), así como vías para el Eje Cafetero y la Sabana de Bogotá.
El impacto de estas obras sería inmediato, pues, según los cálculos del directivo, cada billón de pesos ejecutado en infraestructura genera cerca de 30.000 puestos de trabajo directos, además de movilizar la dinámica de productividad, competitividad y desarrollo regional.
“Colombia necesita que las empresas con capacidad de invertir demos un paso adelante. Estamos viendo señales del Gobierno Nacional que invitan a recuperar la confianza, mirar el futuro con optimismo y volver a pensar en grande como país con iniciativas como la Torre de Control y la participación de entidades como la Fundación Santo Domingo y Amarilo”, anotó.
Iniciativas sociales y alianzas para acelerar la vivienda
Durante su intervención, el empresario invitó a las empresas del sector constructor a poner su experiencia, conocimiento técnico, equipos y mano de obra al servicio de la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto.
Para facilitar esa participación, puso a disposición el programa Adopta un Hogar, iniciativa de la Fundación Grupo Argos y Nicky Jam que asumió el compromiso de aportar 1.000 viviendas a familias damnificadas en Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Antioquia.
La iniciativa avanza en articulación con la estrategia de reconstrucción liderada por el Gobierno Nacional, la Vicepresidencia, el Ministerio de Vivienda, el Fondo Milagro y las autoridades departamentales y locales.
A esta invitación respondió Mensula Constructores, empresa que tiene más de 35 años de trayectoria y más de 450 obras ejecutadas en el país.