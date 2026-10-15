Se entregó primera vivienda de Adopta un Hogar de Grupo Argos y Nicky Jam en Quindío; MinVivienda, Federación Nacional de Cafeteros e Isagen se sumaron

Nolby Muñoz, habitante de la vereda Barcelona Baja, en zona rural de Circasia, recibió las llaves de su nueva vivienda, convirtiéndose en la tercera persona beneficiada por la iniciativa Adopta un Hogar en Colombia y la primera en el departamento del Quindío. Esta entrega marca el inicio de la ejecución de las 40 viviendas que el programa tiene previstas en ese departamento.
Grupo Argos y el artista Nicky Jam aportaron el kit de vivienda, mientras que la Federación Nacional de Cafeteros e Isagen contribuyeron con la mano de obra necesaria para la construcción. La entrega se realizó en el marco de la estrategia de reconstrucción liderada por el Gobierno Nacional, con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda y en articulación con el Fondo Milagro y las autoridades territoriales.
“Doña Nolby, esperamos que esta casa sea el hogar desde el cual pueda seguir proyectando sus sueños, construyendo su vida y la de su familia y llenando de optimismo y esperanza a todas las familias afectadas por el terremoto. Seguimos sumando capacidades de la mano del Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, el Fondo Milagro y las autoridades territoriales, hasta cumplir el compromiso que asumimos con 1.000 familias colombianas”, afirmó Juan Esteban Calle, presidente de Grupo Argos.
Nolby Muñoz Vargas tiene 53 años y ha construido su vida en la vereda Barcelona Baja de Circasia. Además de su trabajo formal, realiza actividades de artesanía y cultiva café y plátano, labores que complementan su sustento y mantienen su vínculo con el territorio. El terremoto del 10 de agosto afectó gravemente la vivienda en la que residía, por lo que desde entonces ha permanecido en una solución construida con materiales provisionales en un predio familiar. La emergencia también afectó a su hermano y a su cuñada, cuya vivienda colapsó y los obligó a reorganizar temporalmente sus condiciones de habitación.
“La reconstrucción es una tarea de país que requiere liderazgo, articulación y capacidad para convertir los compromisos en resultados. Desde el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Vivienda y el Fondo Milagro, estamos coordinando esfuerzos para que las capacidades públicas, privadas y sociales lleguen efectivamente a las familias. La vivienda que hoy recibe Nolby en Circasia demuestra lo que podemos lograr cuando trabajamos alrededor de un mismo propósito, porque cada hogar que recuperamos es también una familia que puede volver a mirar el futuro con seguridad y esperanza”, señaló José Manuel Restrepo, vicepresidente de la República de Colombia.
Foto: José Manuel Restrepo/cortesía Grupo Argos
La nueva vivienda busca ofrecer a Nolby un espacio seguro y estable desde el cual pueda continuar desarrollando su proyecto de vida en la misma comunidad. Según la iniciativa, las intervenciones en los territorios parten del conocimiento de las condiciones de cada familia, el predio y el entorno, con el propósito de que las soluciones respondan a las características particulares de cada lugar.
“La Federación sigue acompañando a las familias cafeteras afectadas por el terremoto del 10 de agosto. El convenio con Grupo Argos demuestra que cuando sumamos capacidades con el Gobierno Nacional, las autoridades territoriales y aliados comprometidos podemos acelerar la reconstrucción y ayudar a las familias a volver a empezar. Cafeteros, no están solos, aquí está su Federación para seguir acompañándolos”, afirmó Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros.
A través de Adopta un Hogar, Grupo Argos y Nicky Jam se comprometieron a aportar 1.000 viviendas para familias afectadas por el terremoto del 10 de agosto en seis departamentos: 500 en Chocó, 235 en Valle del Cauca, 100 en Risaralda, 100 en Caldas, 40 en Quindío y 25 en Antioquia. La entrega en Circasia representa el comienzo del frente de trabajo previsto para Quindío y hace parte del modelo de colaboración planteado para avanzar en la reconstrucción.
Adopta un Hogar continuará trabajando en los seis departamentos priorizados junto con el Gobierno Nacional, el Ministerio de Vivienda, el Fondo Milagro, las autoridades territoriales, las comunidades y empresas como Tecnoglass, Distracom, Acoplásticos, ABB y más de 200 compañías.
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