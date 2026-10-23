MinHacienda completó segunda operación de reperfilamiento de deuda: intercambió TES por $10,3 billones

El Ministerio de Hacienda llevó a cabo su segunda operación de reperfilamiento de deuda pública interna mediante un canje de Títulos de Tesorería (TES) por un monto total de $10,3 billones.
La cartera destaco que esta maniobra financiera permitió aliviar las presiones de amortización de corto plazo, reduciendo los pagos previstos en $1,5 billones para el año 2026 y en $8,8 billones para 2027.
La operación, que se llevó a cabo a través de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, estuvo estructurada en dos tramos: en primer lugar, la subasta competitiva registró ofertas de compra por $7,5 billones, de los cuales se adjudicaron $6,2 billones, logrando una tasa de aceptación del 83 %; en segundo lugar, se adjudicaron $4,1 billones, con propuestas de creadores de mercado por $700.000 millones y de Crédito Público por $3,4 billones bajo las mismas condiciones financieras fijadas en la subasta competitiva.
El costo de la transacción ascendió a $467.000 millones, lo que representa el 4,5 % del monto total canjeado.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, explicó que la operación responde a una ejecución disciplinada de la estrategia de gestión de la deuda que busca mitigar el riesgo de refinanciamiento a plazos más largos y en condiciones de mercado.
También confirmó que el canje cumplió con la normativa del Gobierno al no incrementar el endeudamiento neto de la Nación. Como resultado, la vida media de la deuda interna representada en TES se extendió en 0,07 años, pasando de 10,14 a 10,21 años.
A continuación, se presentan los resultados finales de la operación de canje:
TES recibidos por la Nación
TES entregados por la Nación
Así le fue a la primera operación de reperfilamiento de deuda
El programa de reperfilamiento de deuda del Gobierno De la Espriella comenzó en octubre de 2026 con la primera operación de intercambio de TES por $19,8 billones.
En aquella oportunidad, el alivio se concentró de forma en el año 2027, logrando reducir amortizaciones por $2,4 billones en 2026 y por $17,4 billones en 2027.
Según el MinHacienda, la primera subasta competitiva recibió ofertas por $14,7 billones y adjudicó $11,3 billones (77 % de aceptación), mientras que el tramo no competitivo aportó $8,5 billones.
El costo de esa primera maniobra fue de $536.000 millones (2,7 % del monto canjeado) y logró incrementar la vida media de la deuda en 0,2 años (subiendo de 9,97 a 10,17 años).
Con el resultado de ambas operaciones, la Nación ha alcanzado un monto acumulado canjeado de $30,1 billones.
En conjunto, el programa ha logrado mitigar el riesgo de refinanciamiento reduciendo en un 50 % los vencimientos previstos para 2026 (alivio acumulado de $3,9 billones) y en un 19 % los de 2027 ($26,2 billones).
El Ministerio de Hacienda ya tiene programada la tercera y última operación de canje del año, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de noviembre de 2026, fecha en la que buscará cerrar el ciclo de despeje del perfil de vencimientos de la deuda interna.
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