Elecciones ‘midterms’ en EE. UU.: demócratas ganan mayorías en Cámara y Senado con fuerte revés para Donald Trump

Los demócratas conquistaron el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones de mitad de periodo, tras ganar escaños en territorios históricamente republicanos.
Una ola azul cambió el equilibrio de poder en Estados Unidos. El Partido Demócrata consiguió el control del Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones intermedias del 3 de noviembre, en una jornada que representó un revés electoral para el presidente Donald Trump y su partido.
Con estos resultados, Trump afrontará los últimos dos años de su mandato sin mayorías republicanas en ninguna de las dos cámaras del Congreso, lo que podría dificultar la aprobación de sus iniciativas legislativas y abrir espacio para investigaciones sobre su administración.
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La victoria demócrata se extendió por distintos puntos del país e incluyó estados que durante décadas habían mantenido representación republicana. Entre los resultados más destacados están las victorias en Texas, Kansas, Carolina del Sur, Iowa, Ohio, Carolina del Norte y Maine, donde los demócratas consiguieron arrebatarles escaños a los republicanos.
¿Cuántos escaños obtuvieron los demócratas?
En el Senado, los demócratas alcanzaron al menos siete victorias en escaños que estaban en manos republicanas. Entre ellas sobresalen Texas, donde James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton, y Maine, donde Troy Jackson venció a la senadora Susan Collins, quien llevaba más de tres décadas en Washington.
También consiguieron victorias en Kansas, Iowa, Ohio, Carolina del Norte y Carolina del Sur. En este último estado, Annie Andrews derrotó a Darline Graham, candidata respaldada por Trump.
En la Cámara de Representantes, los demócratas obtuvieron más de dos decenas de escaños adicionales, incluso en distritos que habían respaldado a Trump por amplios márgenes en las elecciones presidenciales de 2024.
Todavía quedaban pendientes los resultados definitivos de algunas contiendas, entre ellas las del Senado en Alaska y Mississippi. Por esa razón, las cifras de distribución de escaños podían cambiar durante el conteo.
Trump dice que aceptará los resultados
Tras conocerse las derrotas republicanas, Trump aseguró que está dispuesto a aceptar los resultados electorales y trabajar con los demócratas, aunque negó que la jornada representara un golpe contra su presidencia.
En una entrevista telefónica con Fox News, el mandatario afirmó que los candidatos demócratas hicieron un buen trabajo durante la campaña y atribuyó parte de las derrotas a los propios aspirantes republicanos.
«No lo veo como un golpe contra mí», sostuvo Trump, quien defendió su gestión y aseguró que los dos primeros años de su presidencia habían sido los mejores en términos económicos y de resultados.
El presidente también restó importancia al impacto de factores como la guerra con Irán, que comenzó hace ocho meses, y los aranceles comerciales sobre el costo de vida. En cambio, señaló que algunos candidatos republicanos no lograron conectar con los votantes.
El resultado electoral abre un nuevo escenario político en Washington. A partir de enero, cuando asuman los nuevos congresistas, los demócratas tendrán capacidad para bloquear iniciativas legislativas de Trump, pausar recursos económicos, rechazar nombramientos y adelantar investigaciones sobre su Gobierno.
La nueva mayoría también podría complicar la agenda económica y legislativa del presidente, quien deberá negociar con una oposición que tendrá el control de las dos cámaras durante la última parte de su mandato.